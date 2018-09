Fotos El Parque Municipal podría llevar el nombre de Florencia Genesir

06/09/2018 -

FRÍAS, Choya (C). En la sesión de esta semana, el Legislativo friense trató sobre tablas y luego continuará su estudio en un plenario de comisiones internas, de un proyecto de ordenanza para denominar al Parque Municipal Recreativo y Deportivo que tiene la ciudad con el nombre de la joven Florencia Genesir. La historia de Florencia, quien falleció hace pocos días mientras se recuperaba de lo que hasta ese momento había resultado una exitosa cirugía de trasplante de corazón -órgano que venía esperando en lista de emergencia nacional hacía más de dos meses- no sólo generó en la comunidad un alto grado de emotividad sino de enorme reflexión en toda la provincia y en Frías especialmente, en un claro ejemplo de unión y solidaridad. El "proyecto que fue impulsado por el bloque mayoritario del Partido Justicialista, considera que además de que el tradicional espacio verde, el cual hace cinco años tuvo un proceso de remodelación absoluta potenciando su actividad recreativa y deportiva llevándolo a los niveles de comodidad y esparcimiento a la altura de los principales centro de la provincia, aún carece de denominación". En nombre de todos La encargada de fundamentar esta iniciativa sobre tablas fue la concejal Adela Estrella Tauil, quien ante todo sostuvo que "Florencia Genesir, proveniente de dos familias reconocidas de la ciudad de Frías, cursó todos sus estudios primarios y secundarios en esta ciudad, por su lucha y la fortaleza de espíritu demostrada, trascendió los límites de la ciudad, uniendo a los habitantes de esta comunidad en el afecto y la solidaridad". Florencia inició su camino escolar en el jardín Amiguitos, continuó el Nivel Primario en el Colegio Ciudad de Frías, el Secundario en el Instituto Teresa Barbieri de Barbieri y en la Universidad Nacional de Catamarca (Unca) cursaba la carrera de trabajadora social. "La última imagen que nos queda de Flor es su sonrisa, fue una mujer de fe con enorme espíritu de lucha, altruista, empática, de sonrisa profunda y de mirada clara; ella derrumbó todas las barreras que separan a los hombres: políticas, religiosas, sociales, entre otras. No hablo como concejal sino en nombre de la comunidad, que quiere rendirte homenaje, Flor", sostuvo. Tradicionalmente este tipo de espacios públicos se denomina con el nombre de alguna personalidad destacada de la sociedad argentina o la friense, es por ello que el pedido fue que sea debatido en plenario de comisiones y desde allí se redacte un dictamen que pueda salir por unanimidad.