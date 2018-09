06/09/2018 -

Esta noche, desde las 22.30, se jugarán cinco partidos del Torneo Tarjeta Sol, que organiza la NBA Santiagueña: en Villa Mercedes, Gimnasia y Esgrima vs. Herrera Team; en Villa Constantina, La Villa Básquet vs. Almirante Brown; en Mariano Moreno, San Carlos vs. Sport Line; en Huaico Hondo, Los Halcones vs. ISPP; en Tagliavini, Estudiantes Terciarios vs. Amigos del Básquet.