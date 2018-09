"Una vez que comiencen los triunfos, va a ser mucho mejor"

06/09/2018 -

Central Córdoba no arrancó de la mejor manera en la B Nacional. Y todos lo asumen. "Sin dudas no es lo que se esperaba. No es del todo positiva, pero tampoco es malo porque se ha mejorado mucho entre uno y otro. Por el lugar que vamos es el indicado", sostuvo Javier Rossi, delantero ferroviario, en diálogo con EL LIBERAL. Consultado sobre si este parate es inoportuno por esa levantada, respondió: "Depende, puede que sí como que no. Pienso que hay que estar preparados. Son las cosas que tiene el fútbol y por ahí te da más tiempo para laburar y corregir los errores".

"Es lo que estamos haciendo ahora. Más allá de que siempre se evoque la parte táctica, la autocrítica es fundamental para poder mejorar, tanto en lo individual como en lo grupal", agregó el "Bicho".

En los esquemas tácticos de Coleoni, Rossi juega como único punta o bien junto a Diego Jara. "En Morón lo hice los dos años y medio solo. Obviamente que cuando hay más jugadores arriba hay más acompañamiento y más presencia. Eso depende mucho del funcionamiento del equipo, cuando anda bien, el acompañamiento siempre está porque se llega por afuera. Tiene que ver con lo que plantea el equipo dentro de la cancha", comentó al respecto.

"Seguro se podría armar una buena dupla con Diego. Nos conocemos bien, hace tiempo que estamos laburando y ya hablamos en cuanto a lo que quiere cada uno y los movimientos, después será decisión del cuerpo técnico", agregó.

Con respecto a Quilmes, el rival de la próxima fecha, dijo: "Es un equipo duro, difícil. Vamos a tener que hacer un buen partido en cuanto a lo táctico y obviamente desde lo deportivo. Cada uno desde su lugar tiene que dar lo mejor porque lo que todos queremos es empezar a sumar de a tres".

"Uno hubiese querido que el punto de partida haya sido ganarle a Morón en casa, pero una vez que comiencen los triunfos y uno se acostumbre a ganar, va a ser mucho mejor", agregó.

Por último, habló de la Copa Argentina: "Por experiencia, de mi parte no quiero confundir lo que es el torneo, que es más importante, con una Copa Argentina que es un premio que se ha ganado la institución por ascender. Obviamente que es lindo y muy hermoso enfrentarte a equipos de Primera, y más aún dejándolos afuera, pero los mejores momentos te los da el torneo de la B Nacional que es a lo que hay que abocarse más".