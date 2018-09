Kannemann: "Es el lugar donde siempre quise estar"

06/09/2018 -

El defensor del Gremio de Porto Alegre, Walter Kannemann celebró ayer formar parte del plantel del seleccionado argentino que jugará los amistosos en Estados Unidos ante Guatemala y Colombia.

"Me sentí muy bien con la primera convocatoria, es un sueño. Fue raro cómo me enteré porque estaba en el colectivo con mis compañeros de Gremio volviendo de entrenar, pero fue muy emocionante", dijo el ex jugador de San Lorenzo por el canal de video de la AFA.

Luego, el defensor remarcó: "Es cumplir un sueño, es el lugar donde siempre quise estar".

Kannemann aseguró que la citación lo encuentra "en una etapa muy buena" y siendo figura del Gremio, que avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.