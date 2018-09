"Nico" Cabré puso su comedia entre lo más visto de la TV

06/09/2018 -

Algunos críticos no le tenían fe a la comedia "Mi hermano es un clon", con la que esta semana debutó Nicolás Cabré en la pantalla de El Trece. Y la razón no es su talento sino que está acompañado por dos actrices que estrenan sus protagónicos, Gimena Accardi y Flor Vigna. Pero los números de estos días dicen lo contrario. El arranque fue con un nivel de rating impensado, picos de más de 18, y después se mantuvo en un promedio de 12, lo cual lo está convirtiendo en uno de los programas más vistos de la TV, después del show de Marcelo Tinelli y la telenovela "100 días para enamorarse", de Telefé.

"Me encontré con esta posibilidad de hacer dos personajes, lo cual es complejo. Estoy contento de volver a Pol-ka, obviamente uno trabaja e indefectiblemente uno termina hablando del rating, a mí más que nada me tiene muy tranquilo saber cómo sigue el programa, es muy prolijo, hay mucho trabajo. No estoy tan pendiente de eso, está buenísimo sentir el apoyo, pero el programa tiene momentos de mucha comedia, la que me reclama la gente", contó en diálogo radial con "Por si las moscas". Por otra parte, reconoció que hacer dos personajes es hacer el trabajo de dos actores. "Es muy complejo. Termino muy cansado, pero feliz porque es trabajo", afirmó Cabré.