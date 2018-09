Lino Patalano salió en defensa de Ricardo Darín en su enfrentamiento con las actrices Valeria Bertuccelli y Érica Rivas

06/09/2018 -

"A mí me consta que (Valeria Bertuccelli) se desmayó en varios lugares porque tenía problemas de salud", dijo el productor teatral Lino Patalano, dando a entender que en esos desenlaces nada tuvo que ver la relación laboral que mantenía con Ricardo Darín, su excompañero de la pieza teatral "Escenas de la vida conyugal".

Más aún, recordó que cuando Bertuccelli decidió dejar la obra, "ella terminó en el Maipo sin ningún problema, con una fiesta donde brindamos ella, su marido, sus hijos y la familia de Darín".

Sobre la denuncia pública por "destrato" que hizo la actriz contra Darín, Patalano remarcó: "No fue maltrato lo que ella dijo, sino destrato. ¿Sabés lo que es destrato? No darle bola. Y en eso, ¿quién se puede meter? Si alguien no te da bola, no te da bola", aseguró ante los medios que lo esperaban a la puerta del teatro luego de que Ricardo admitiera haberse arrepentido de pedirle disculpas públicas a su excompañera. Para cerrar el tema, Patalano señaló: "Yo qué sé. El destrato es cuando alguien no te trata. Y yo veía que en el escenario se trataban muy bien".

Sobre Érica Rivas, la actriz que reemplazó a Valeria Bertuccelli, y que también se quejó de Ricardo Darín, Patalano dijo: "Hacía cosas que producían que la obra durara 20 minutos más. Hacía cosas que en definitiva le permitió Ricardo. Cuando venía Norma Aleandro (directora de la obra), no las hacía".

Pero cuando la obra "Escenas de la obra conyugal" iba a iniciar su gira por Europa, Darín había puesto una cláusula: "Ricardo me dijo claro: ‘Yo a España voy si no viene Érica Rivas; si no, no voy’. Y yo le pagué una indemnización y ella no vino a España".

Actualmente Andrea Pietra es quien acompaña a Darín en la obra. "Es un placer trabajar con Ricardo, si no, no estaría acá. No soy una masoquista", dijo la actriz y lo llenó de elogios: "Es un actorazo. Para mí es un gol de media cancha", puntualizó.