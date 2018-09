Nunca cedió a la presión social de casarse y tener hijos

06/09/2018 -

En el último tiempo, Cristina Pérez se ha convertido en una "estrella" de la pantalla chica, desde donde promueve el protagonismo femenino. "Tuve parejas que se querían casar, o tener hijos, pero yo siempre tuve claro que no quería ser mamá. No lo sentía, y a mis cuarenta y cinco años me gusta saber que no transé con la presión y fui fiel a mí misma. Hubiera sido cruel hacer algo porque los demás me decían que eso era lo correcto. Incluso decían que no podía ser completa si no era madre, y yo a una mujer no le digo que no lo es si no trabaja. ¿Qué es ser completa? Yo creo que hay que ser plena".