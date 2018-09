La hermana del "Kun" Agüero acusó a Karina la "Princesita" Tejeda de "mosquita muerta" y le pidió que haga prensa con la verdad

06/09/2018 -

En el 2017, la cantante tropical Karina "la Princesita" Tejeda se distanció definitivamente del futbolista, Sergio "Kun" Agüero", luego de haber protagonizado varias idas y vueltas, incluso con la ex del jugador de la selección argentina, Gianinna Maradona.

Pero Karina no logra despojarse de Agüero completamente. Durante una entrevista en el programa Intrusos y en referencia a su pasado señaló: "Al final tenía que ser una mudita para que estén todos contentos. De repente, uno necesita salir y ser lo que es", contó, y agregó: "Ahora se me ve más como soy en realidad. Antes estaba entre la espada y la pared. Cada vez que hablaba algo se armaban bolonquis terribles en lo íntimo". Pero bastó que Mayra del Castillo Agüero escuchara en las palabras de "la Princesita" una crítica solapada hacia su hermano para que saliera a constestarle en Instagram Stories. "¿Mudita o mosquita muerta?", escribió la joven. Y continuó: "Alguien quiere ser Caperucita en este cuento. Pero todo al final se sabe, la abuelita era el lobo". Más tarde compartió otro mensaje dirigido a Karina: "Se acabó la moneda extranjera. Hay que hacer prensa para el peso, pero no a costilla de mi familia. Con la verdad... no con mentiras. Cómo solías mentir", finalizó.