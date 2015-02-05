CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 7 de septiembre de 2018

A LAS 21.45 TODO POR MI HIJA

07/09/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

17.45 UNA PARTE DE MÍ

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 MICRO MUSICAL DE

MARCELO ARCE

21.45 TODO POR MI HIJA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 TODO POR MI HIJA

(CONTINUACIÓN)

23.30 KARA PARA ASK

00.00 RIZHOMA HOTEL

00.45 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL

SHOW

17.30 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON

 

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 GIGANTES DEL SUD

16.00 FANÁTICAS

17.00 IRON SPORT

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 JUNTOS POR LA

INCLUSION

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 ESTUDIO ABIERTO

 

CANAL 4

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.00 LA OVALADA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 NUESTRO FÚTBOL

16.30 LOS TUERKAS

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 TENDENCIAS SANTIAGO

19.30 TE QUIERO BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL

22.00 SIN PROTOCOLO


PELÍCULAS

CINEMAX

06.21 LA BAMBA

08.32 PERDIDOS EN EL ESPACIO

11.01 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE

HUESOS

13.30 THE DUFF

15.23 MÁS ALLÁ DEL CIELO

17.14 DESCENDIENTES 2. VAN A CAER

19.29 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD

DE HUESOS

22.00 EL CONJURO 2

TCM

07.05 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

07.31 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

07.57 LA NIÑERA

08.21 LA NIÑERA

08.45 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.33 CASADOS CON HIJOS

(TEMPORADA 6)

09.59 CASADOS CON HIJOS (TEMP. 6)

10.25 LA NIÑERA

10.49 LA NIÑERA

11.12 LA GRAN AVENTURA DE PEE WEE

12.53 CASPER

14.38 HOOK, EL RETORNO DEL CAPITÁN

GARFIO

17.21 JOHN Q - SITUACIÓN EXTREMA

19.31 ERIN BROCKOVICH, UNA MUJER

AUDAZ

22.00 LA HABITACIÓN DEL PÁNICO

TNT

06.00 TRIUNFOS ROBADOS. TODO O NADA

08.07 EL GRAN PEZ

10.31 EL GRAN GATSBY

13.07 SOY LEYENDA

15.03 LA BATALLA DE RIDDICK

17.17 VAN HELSING - EL CAZADOR DE

MONSTRUOS

19.39 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA

22.00 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

23.56 2012

SPACE

06.25 COLATERAL. TIEMPO Y LUGAR

EQUIVOCADO

08.43 UN PLAN PERFECTO

10.53 LA MÁSCARA DEL ZORRO

13.30 TRASH, LADRONES DE ESPERANZA

15.36 SOY ESPÍA

17.35 ARMA MORTAL

19.48 ARMA MORTAL 2

22.00 CASTORES ZOMBIES

23.34 DESTINO FINAL 5

CINECANAL

10.20 LAS AVENTURAS DE TINTÍN

11.55 RAIN MAN

14.15 UN ROCKERO DE PELOTAS

16.05 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. LA

TRAVESÍA DEL VIAJERO DE

18.15 EL PLANETA DE LOS SIMIOS

REVOLUCIÓN

20.05 ¡ESTO ES GUERRA!

22.00 LOS SIETE MAGNÍFICOS

23.40 LA LLAMADA 3

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

08.25 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO

09.15 BLACK-ISH

09.45 SHARK TANK COLOMBIA


A DÓNDE IR

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

*VIERNES 7 Y SÁBADO 8, A LAS 23,

HOMENAJE A GUSTAVO CERATI CON

LA BANDA ASTILLA ROCK.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

*VIERNES 7, CLAUDIO ACOSTA

PRESENTA “AMÉRICA EN MI

PIEL”; JANA BANEGAS Y EL

PROYECTO; LA CARANCHADA

DEL ESTERO; LUCY RAMOS;

NACIDOS DEL TIEMPO, Y OTROS

INVITADOS. ACTUARÁN TAMBIÉN

EL BALLET LATINOAMERICANO

DE SANTIAGO DEL ESTERO, EL

BALLET FOLCLÓRICO CIUDAD DE LA

BANDA, Y EL TALLER DE DANZAS

“NUESTRAS RAÍCES”.

MILONGA DE

PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30

A 20, CON ENTRADA GRATUITA,

LA MILONGA DE PLAZA LUGONES

TE INVITA A BAILAR TANGOS Y

MILONGAS.

MORANGO

(RIVADAVIA 210)

*VIERNES 7, NOCHE DE

COMPETIDORES EN “MILONGA

BRAVA, TANGO BAR”, CON MAYRA

ALVARADO, IVÁN G. PAZ, GUIDO

MAZZA, CECILIA SILVA, AUGUSTO

CASTAÑO CEVILÁN, ALEXIS

ALVARADO, MARIANA BRAVO

NEIRA, OMAR CORONEL, LUIS S.

GÓMEZ, Y MARÍA V. MARÍN.


CINES

SUNSTAR

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(3D) ANIMACIÓN (ATP)

07/09 17:20 (Cast)

MEGALODON (3D)

TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)

HASTA al 12/09 19:30 (Cast)

LA QUIETUD (2D)

DRAMA (+16 AÑOS)

HASTA EL 12/09 17:50 (Cast)

LA MONJA (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

07/09 - 17:30 (Cast) 20:00 (Subt)

22:10 (Subt) 22:30 (Subt) 00:30

(Subt) 00:40 (Subt)

YANKA Y EL ESPÍRITU DEL

VOLCÁN (2D)

AVENTURA (ATP)

07/09 16:00 (Cast)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(2D) ANIMACIÓN (ATP)

07/09 16:40 (Cast)

EL JUSTICIERO 2 (2D)

ACCIÓN (+13 AÑOS)

07/09 - 08/09 20:05 (Cast) 22:30

(Subt) 00:55 (Subt)

TODOS LO SABEN (2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

07/09 - 08/09 19:00 (Cast) 22:00

(Cast) 00:40 (Cast)

EL ÚLTIMO HOMBRE (2D)

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+16

AÑOS) HASTA EL 12/09 18:00 (Subt)

JÓVENES TITANES EN

ACCIÓN (2D) ANIMACIÓN (ATP)

07/09 16:10 (Cast)

EL ÁNGEL (2D)

POLICIAL (+16 AÑOS)

07/09 - 08/09 20:10 (Cast) 22:30

(Cast) 00:50 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO


HÍPER LIBERTAD

LA MONJA 2D APTA 13 AÑOS C/

RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:00- 19:10-

22:30- 23:30

SUBTITULADA 2D 21:20-(SOLO EL

JUEVES)

TODOS LOS SABEN 2D APTA

13 AÑOS C/RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D 19:20- 22:10

HOTEL TRANSYLVANIA 3

ATP

CASTELLANO 2D 17:15

MEGALODON APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:30- 20:00

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $150

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$90 todos los días

3D Entrada General: $160

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$95 todos los días.

 
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