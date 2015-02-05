CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 7 de septiembre de 2018
A LAS 21.45 TODO POR MI HIJA
Por El Liberal
07/09/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 MORFI TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 LA VENGANZA DE IFFET
17.45 UNA PARTE DE MÍ
18.45 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 MICRO MUSICAL DE
MARCELO ARCE
21.45 TODO POR MI HIJA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 TODO POR MI HIJA
(CONTINUACIÓN)
23.30 KARA PARA ASK
00.00 RIZHOMA HOTEL
00.45 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL
SHOW
17.30 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 GIGANTES DEL SUD
16.00 FANÁTICAS
17.00 IRON SPORT
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL PODIO
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 JUNTOS POR LA
INCLUSION
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
CANAL 4
12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN
13.00 LA OVALADA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 NUESTRO FÚTBOL
16.30 LOS TUERKAS
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 TENDENCIAS SANTIAGO
19.30 TE QUIERO BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN
CENTRAL
22.00 SIN PROTOCOLO
PELÍCULAS
CINEMAX
06.21 LA BAMBA
08.32 PERDIDOS EN EL ESPACIO
11.01 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE
HUESOS
13.30 THE DUFF
15.23 MÁS ALLÁ DEL CIELO
17.14 DESCENDIENTES 2. VAN A CAER
19.29 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD
DE HUESOS
22.00 EL CONJURO 2
TCM
07.05 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
07.31 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
07.57 LA NIÑERA
08.21 LA NIÑERA
08.45 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.33 CASADOS CON HIJOS
(TEMPORADA 6)
09.59 CASADOS CON HIJOS (TEMP. 6)
10.25 LA NIÑERA
10.49 LA NIÑERA
11.12 LA GRAN AVENTURA DE PEE WEE
12.53 CASPER
14.38 HOOK, EL RETORNO DEL CAPITÁN
GARFIO
17.21 JOHN Q - SITUACIÓN EXTREMA
19.31 ERIN BROCKOVICH, UNA MUJER
AUDAZ
22.00 LA HABITACIÓN DEL PÁNICO
TNT
06.00 TRIUNFOS ROBADOS. TODO O NADA
08.07 EL GRAN PEZ
10.31 EL GRAN GATSBY
13.07 SOY LEYENDA
15.03 LA BATALLA DE RIDDICK
17.17 VAN HELSING - EL CAZADOR DE
MONSTRUOS
19.39 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA
22.00 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III
23.56 2012
SPACE
06.25 COLATERAL. TIEMPO Y LUGAR
EQUIVOCADO
08.43 UN PLAN PERFECTO
10.53 LA MÁSCARA DEL ZORRO
13.30 TRASH, LADRONES DE ESPERANZA
15.36 SOY ESPÍA
17.35 ARMA MORTAL
19.48 ARMA MORTAL 2
22.00 CASTORES ZOMBIES
23.34 DESTINO FINAL 5
CINECANAL
10.20 LAS AVENTURAS DE TINTÍN
11.55 RAIN MAN
14.15 UN ROCKERO DE PELOTAS
16.05 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. LA
TRAVESÍA DEL VIAJERO DE
18.15 EL PLANETA DE LOS SIMIOS
REVOLUCIÓN
20.05 ¡ESTO ES GUERRA!
22.00 LOS SIETE MAGNÍFICOS
23.40 LA LLAMADA 3
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
08.25 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO
09.15 BLACK-ISH
09.45 SHARK TANK COLOMBIA
A DÓNDE IR
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
*VIERNES 7 Y SÁBADO 8, A LAS 23,
HOMENAJE A GUSTAVO CERATI CON
LA BANDA ASTILLA ROCK.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
*VIERNES 7, CLAUDIO ACOSTA
PRESENTA “AMÉRICA EN MI
PIEL”; JANA BANEGAS Y EL
PROYECTO; LA CARANCHADA
DEL ESTERO; LUCY RAMOS;
NACIDOS DEL TIEMPO, Y OTROS
INVITADOS. ACTUARÁN TAMBIÉN
EL BALLET LATINOAMERICANO
DE SANTIAGO DEL ESTERO, EL
BALLET FOLCLÓRICO CIUDAD DE LA
BANDA, Y EL TALLER DE DANZAS
“NUESTRAS RAÍCES”.
MILONGA DE
PLAZA LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30
A 20, CON ENTRADA GRATUITA,
LA MILONGA DE PLAZA LUGONES
TE INVITA A BAILAR TANGOS Y
MILONGAS.
MORANGO
(RIVADAVIA 210)
*VIERNES 7, NOCHE DE
COMPETIDORES EN “MILONGA
BRAVA, TANGO BAR”, CON MAYRA
ALVARADO, IVÁN G. PAZ, GUIDO
MAZZA, CECILIA SILVA, AUGUSTO
CASTAÑO CEVILÁN, ALEXIS
ALVARADO, MARIANA BRAVO
NEIRA, OMAR CORONEL, LUIS S.
GÓMEZ, Y MARÍA V. MARÍN.
CINES
SUNSTAR
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(3D) ANIMACIÓN (ATP)
07/09 17:20 (Cast)
MEGALODON (3D)
TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)
HASTA al 12/09 19:30 (Cast)
LA QUIETUD (2D)
DRAMA (+16 AÑOS)
HASTA EL 12/09 17:50 (Cast)
LA MONJA (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
07/09 - 17:30 (Cast) 20:00 (Subt)
22:10 (Subt) 22:30 (Subt) 00:30
(Subt) 00:40 (Subt)
YANKA Y EL ESPÍRITU DEL
VOLCÁN (2D)
AVENTURA (ATP)
07/09 16:00 (Cast)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(2D) ANIMACIÓN (ATP)
07/09 16:40 (Cast)
EL JUSTICIERO 2 (2D)
ACCIÓN (+13 AÑOS)
07/09 - 08/09 20:05 (Cast) 22:30
(Subt) 00:55 (Subt)
TODOS LO SABEN (2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
07/09 - 08/09 19:00 (Cast) 22:00
(Cast) 00:40 (Cast)
EL ÚLTIMO HOMBRE (2D)
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+16
AÑOS) HASTA EL 12/09 18:00 (Subt)
JÓVENES TITANES EN
ACCIÓN (2D) ANIMACIÓN (ATP)
07/09 16:10 (Cast)
EL ÁNGEL (2D)
POLICIAL (+16 AÑOS)
07/09 - 08/09 20:10 (Cast) 22:30
(Cast) 00:50 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
LA MONJA 2D APTA 13 AÑOS C/
RESERVA ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:00- 19:10-
22:30- 23:30
SUBTITULADA 2D 21:20-(SOLO EL
JUEVES)
TODOS LOS SABEN 2D APTA
13 AÑOS C/RESERVA ESTRENO
CASTELLANO 2D 19:20- 22:10
HOTEL TRANSYLVANIA 3
ATP
CASTELLANO 2D 17:15
MEGALODON APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:30- 20:00
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D Entrada General: $150
Jubilados, Docentes y Estudiantes:
$90 todos los días
3D Entrada General: $160
Jubilados, Docentes y Estudiantes:
$95 todos los días.