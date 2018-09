Ábila no puede jugar la Libertadores porque "está sancionado"

Hoy 20:59 -

En las últimas horas, la Conmebol confirmó que Ramón “Wanchope” Ábila no podrá jugar el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, ante Cruzeiro, debido a que está suspendido.

Guillermo Barros Schelotto lo había dejado en el banco ante Libertad debido a que no estaba seguro si podía jugar o no, a pesar de que el club no fue notificado de la sanción que pesaba sobre el ex Huracán.

Justamente, jugando para el “Globo” el delantero vio la roja en la Copa Sudamericana 2015 por agredir a un jugador de Atlético Nacional de Medellín y recibió tres fechas de suspensión. Al año siguiente, se le redujo la sanción a una y la cumplió estando en el equipo de Parque de los Patricios.

Ante las sucesivas irregularidades que se dieron últimamente en la entidad continental, el “Melli” había decidido no usarlo en el partido de vuelta ante los paraguayos. “Si Libertad reclamaba dentro de las 24 horas siguientes, hubiéramos perdido 3-0”, afirmaron desde el “Xeneize”.