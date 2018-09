La escuela Nº 30 festeja su 130º aniversario de vida institucional

07/09/2018 - CHOYA, Choya (C) Los valiosos aprendizajes recogidos, las infaltables anécdotas, las innumerables, pícaras y sanas historias de tantas generaciones de choyanos se multiplicarán en esta jornada para evocar el legado pedagógico y social de la escuela N° 30 “Bernardino Rivadavia” que celebrará de manera orgullosa su 130° aniversario de una rica e histórica vida institucional. L a sinfonía de recuerdos tocará al unísono en esta casa de estudios que desde horas muy tempranas albergará a autoridades locales y de la zona, invitados especiales, ex alumnos, ex docentes y personal que pasó por sus acogedoras aulas. Las visitas se acercarán con el objetivo de ser protagonistas principales de una fiesta que promete tener el calificativo de inolvidable. De acuerdo con lo informado desde el equipo de gestión, el acto protocolar dará inicio a las 9.30 y contará con la participación de establecimientos educativos de esta localidad, así como también del vasto interior del departamento Choya que se unirán a la festividad de uno de los colegios de más amplia trayectoria de la provincia y que naciera en el año 1888, casi en simultaneidad con el paso del ex ferrocarril General Belgrano. Se recuerda que desde este centro educativo se dio a esta sociedad un número considerable de profesionales que tuvieron el honor de formarse en estas humildes, pero siempre protagonistas aulas.