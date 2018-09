El actual edificio se construyó en un terreno donado en 1888

07/09/2018 - CHOYA, Choya (C) La escuela Nº 30 “Bernardino Rivadavia” nació el 2 de septiembre del año 1888. Tuvo sus primeros pasos como Escuela Infantil. Era en ese entonces el tramo académico desde 1º hasta 3º grado. Luego en los sucesivos años se fue incrementando el resto del trayecto escolar. El terreno donde se ubica esta unidad escolar fue donado por los vecinos de esa época José Grant y Máximo Santillán. Contaba en su infraestructura original con cuatro salones con diferentes usos, galería y sanitarios. El edificio fue demolido y restaurado desde el año 1950 hasta principios del 1953. Durante ese tiempo funcionó en dependencias cedidas gentilmente por las familias de ese entonces que anhelaban que sus hijos no perdieran sus actividades áulicas, mientras se edificaba el nuevo edificio. El 16 de marzo de ese año, y con la presencia de autoridades de la provincia y de la zona, se procedió a la habilitación oficial hasta la actualidad. Su primer director fue P. Orellana. Asimismo, en el archivo de esta escuela figura que las primeras maestras que se desempeñaron al frente de las aulas fueron Dolores Díaz y Dalmira Toloza. En este año se efectuaron obras en conjunto entre la asociación cooperadora y la Comisión Municipal local. En las mejoras de refacción también colaboraron ex alumnos, comercios del pueblo, proveedores, además de los habituales beneficios con la colaboración de docentes, padres y de todos los miembros de la comunidad educativa. Importante red de relaciones Para resaltar es que tuvo un vínculo especial con el origen de instituciones escolares a lo largo de su historia. El Jardín de Infantes Nº 161 “Mi Pequeño Mundo” fue anexo a la escuela Nº 30 desde el año 1982, hasta que se produjo su independencia, hecho sucedido en el año 2009. Asimismo en el año 1989, en oportunidad de crearse el colegio secundario San Antonio, compartió su edificio con esa nueva unidad educativa, al igual que el Centro de Alfabetización de Adultos, que tuvo su desarrollo de actividades por varios años en sus instalaciones. Por ello es que la íntima relación con el surgimiento de otras entidades tuvo en la escuela Nº 30 un rol de preponderancia.