Se realizó una variedad de actividades previas a la celebración central

07/09/2018 - CHOYA, Choya (C) Durante todo este tiempo se sucedieron una variedad de acciones que motorizaron a niños, docentes a contagiar a la población en general de este festejo. En este trabajo se desarrollaron concursos de plástica, desfiles y competencia de disfraces, jornadas recreativas, caminata por el pueblo, diseño de un mural con un proyecto articulado con el colegio Inmaculada Concepción de Frías, hubo una exposición fotográfica de los niños y hasta se ambientó un museo dentro del edificio con muebles, materiales e imágenes que atesoraron las generaciones de ex alumnos que transitaron por esta escuela Nº 30. También se realizaron en la plaza 27 de Abril una serie de actividades deportivas y se ofició la santa misa en la capilla local con la idea de evocar a los ex docentes y ex alumnos que fallecieron. También se destaca que en esta semana se desarrolló la muestra fotográfica de la ex alumna radicada en la provincia de Buenos Aires, Mercedes Pérez, quien todos los años brinda su colaboración a esta institución. La idea que se planificó a comienzo de este año fue que esta celebración no sólo se limite dentro del contexto educativo, sino que sea la fiesta del pueblo con un alto contenido de historia y de recuerdos. Y al realizar un balance de todo este esmerado trabajo se puede decir que se cumplió con creces. Cada una de las actividades previstas contó con la participación de los padres y de la comunidad que se vieron identificadas con este aniversario tan caro a los sentimientos de los choyanos..