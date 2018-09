La escuela ya tiene logo identificatorio

07/09/2018 - CHOYA, Choya (C) Uno de los valiosos trabajos desarrollados durante el año fue sin dudas el concurso para el diseño del logo. Esto se concretó con la idea de resumir en un gráfico el significado que encierra la escuela Nº 30 “Bernardino Rivadavia”. Hubo una gran convocatoria que incluso llevó a prolongar el cierre de presentación de cada uno de los trabajos para su posterior evaluación. EL LIBERAL te presenta al diseño elegido, aunque no se conoce a su autor. Esto será develado en esta jornada cuando se efectúe la entrega del premio correspondiente, tal cual estaba plasmado en las bases de dicha competencia. El personal de la escuela fue el responsable de la elección ante la variedad de las propuestas, todas de ellas pertenecientes a ex alumnos