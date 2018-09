FÚNEBRES | 7 de septiembre de 2018

07/09/2018 -

FALLECIMIENTOS

- Nélida del Valle Cuellar (La Banda)

- Rosa Ivarra (Loreto)

- Alba Luz del Valle Rodríguez

- Teresita de Jesús Vázquez de Navarro

- Víctor Raúl Herrera

- Néstor Jubencio Loza (Sol de Julio)

- Mario Esteban Sequeira

- Luciano Paz

- Ángela del Valle Coronel

- Jacinta Sánchez

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CASTELLANI, YHONATAN DANIEL PROF. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/9/18|. Gachu Salomón y Claudia Gómez participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amiga Adriana Castellani y familia ante la irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

CASTELLANI, YHONATAN DANIEL Prof. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/9/18|. Sofia L. de Gramajo y su hijo Fabián, acompañan en este dolor a su padre Rubén y flia., y a su apreciada abuela Beba, que Dios les dé cristiana resignación a tan irreparable pérdida.

CORONEL, ÁNGELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/18|. Su hijo Ruli, h. pol nietos, bisnietos y demás fliares. part. su fallec. sus restos fueron inhumados cementerio Pque. de la Paz Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GALCONTAS DE GÓMEZ, YOLANDA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció en Comodoro Rivadavia, Chubut el 3/9/18|. La Promoción 1956 de la Escuela Normal Manuel Belgrano participa con dolor el fallecimietno de su compañera. Ruega oraciones en su memoria.

HERRERA, VÍCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/18|. Sus hijos Gustavo, Jorge, Víctor, Walter, Diego, hijos pol. Mario, Alejandra, nietos Mica, Diego, Nicolas, Maxi, Ailen, Sebastian, hermanos Pepe, hna. pol. Dominga, sobrino Javier, Adriana, Paola. Paqui y demás fliares y vecinos part. su fallec. Sus restos fueron sepultados en cem. La Piedad. EMPRESA SANTIAGO.

IBÁÑEZ, JORGE NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. Carlos Alberto Zigalini y familia, participan con dolor la partida del amigo Nico. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, LUCIANO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/18|. Su esposa Gladis Barraza, sus hijos Carlos, Mirta, Raúl, Marta, Exequiel, Rodrigo y Ángel, hijos pol. cuñados, nietos, bisnietos y demás fliares. part. el fallec. y sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad, casa de duelo c/201 Nº2050. Bº J:F Ibarra. Ser. Org. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PEÑA, MARIO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/18|. Comunidad Educativa del Agrupamiento Nº 86125 y del Colegio Juan Núñez de Prado, participa el fallecimiento del padre del Ing. Prof. Mario Peña, haciendo llegar sus condolencias y rogando a Dios consuelo para toda su familia.

SÁNCHEZ, JACINTA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/18|. Su hermana Amelia, hijos, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Famatina a las 15 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realiz. por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SEQUEIRA, DARÍO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/18|. Sus hijos Darío, Ramón, Claudio, hijos pol. hnos, sobrinos, nietos y demás fliares. part. el fallecimiento y sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Serv. Iosep.ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

VÁZQUEZ DE NAVARRO, TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/18|. Sus hijos: José Luis, Inés, Francisco y Susana Navarro, hijos pol. y nietos, part. con dolor su fallec., sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cement. Parque de la Paz. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S.V.) CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

VÁZQUEZ DE NAVARRO, TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/18|. Los amigos y compañeros de trabajo de su hijo Francisco Navarro, Alfredo Blanco, Rodrigo Blanco Piazza y flia, Alvaro Blanco Piazza y flia y Mariana Blanco Piazza y flia, participan con profundo dolor la pérdida de su mamá y ruegan oración en su nombre.

VÁZQUEZ DE NAVARRO, TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Miguel Gramajo, Miguel Gramajo (h), Gabriel Gramajo, María D. Alberto, Daniela Olmedo, ANdrea Serrano, Carime Karam, Iris Guzmán, acompán a su estimada Lic. Susana Navarro y flia en tan irreparable pérdida.

VÁZQUEZ DE NAVARRO, TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/18|. Familia Frediani participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

VÁZQUEZ DE NAVARRO, TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". La Comunidad de la Capilla San Luis Gonzaga, participa con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 10 en el cementerio Parque de la Paz.

VÁZQUEZ DE NAVARRO, TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/18|. Dr. Oscar Fernando Medina y Sra. participan con dolor su fallecimiento y acompaña a Susana en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

VÁZQUEZ DE NAVARRO, TERESITA DE JESUS (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/18|. Los compañeros de trabajo de su hija Susana del Servicio de Rehabilitación del Hospital Regional, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VÁZQUEZ DE NAVARRO, TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/18|. Fredy Ricartti, Titina Pérez y sus hijas Dras. Andrea y Silvia Ricartti Pérez y respectivas flias. participan y acompañan a sus hijos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

VÁZQUEZ DE NAVARRO, TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/18|. Sus vecinas Rosa, Amanda y Ramona Sanchez, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VÁZQUEZ DE NAVARRO, TERESITA DE JESUS (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/18|. Jose Maidana, Eugenia Luna y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VÁZQUEZ DE NAVARRO, TERESITA DE JESUS (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/18|. Amanda Sanchez, sus hijos Maria Eugenia y Guillermo Luna con sus respectivas flias., participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VÁZQUEZ DE NAVARRO, TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/18|. Los compañeros del Colegio San Francisco de Asis de su hija Inés: Analia Ovejero, Marisa Brandán, Raul Perez, Elio Navarro, Elvio Galván, participan su fallecimiento y piden una oración en su memoria.

VÁZQUEZ DE NAVARRO, TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/18|. Los compañeros de la oficina de Logística de su nieto Adrián: Carina y Omar, participan de su fallecimiento y acompañan en el sentimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VÁZQUEZ DE NAVARRO, TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/18|. Los compañeros de la oficina de Recursos Humanos de su nieto Adrián: Adriana y Gonzalo participan de su fallecimiento y acompañan en el sentimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VÁZQUEZ DE NAVARRO, TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/18|. Los compañeros de la oficina de Atención al Cliente de su nieto Adrián participan de su fallecimiento y acompañan en el sentimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VÁZQUEZ DE NAVARRO, TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/18|. Los compañeros de la oficina de Análisis de Riesgo de su nieto Adrián: Analía, Azulia y Mariela participan de su fallecimiento y acompañan en el sentimiento. Elevan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ÁVILA, FRANCISCA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. Su esposo Nicolás Brizuela, sus hijos Mario, Guido, Pibe, Chiky, Silvia y Gloria, sus nietas Valeria, Susana, Gabriela y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs en iglesia Catedral Basílica con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FERREYRA, ALBERTO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/18|. Hoy se cumplen dos meses de tu partida, a la cual no encontramos explicación, ni consuelo. Señor tu hijo ya está an Ti, has que brille para él la luz que no tiene fin. Sus padres Alberto y Roxana y sus hermanos Luz, Seba, Fran y su hijo Joaquín, invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 iglesia La Merced.

FIGUEROA, MERCEDES RAYÉN (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. Mecky, hermana, tía, hace un año dejaste el mundo terrenal, pero estás con nosotros en todo momento del día. Estamos tranquilos porque allá gozas indudablemente de la compañía de tus padres y hermanos ¡Besos al cielo! Nora, Tomás, Julia y Erika invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica.

GUZMÁN, DOMINGO FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/18|. Sus hermanos Susana y Félix, hermanos politicos Carolina Bravo y Alfonso Nasif y respectivas familias invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en iglesia La Merced, al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

LOBOS DE SALTO, NÉLIDA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/11|. Eras una de esas personas que siempre traía luz de esperanza y amor con su presencia. Incluso ahora que ya no estás has dejado esa luz en tu hogar para iluminarnos a nosotros. Muchas gracias por todo el amor que nos has brindado. Tu esposo Mario Salto, tus hijos Magdy, David (a) y Lorena, tu nieta Rocio y tu hermana del corazón Chochi. Invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs en Pquia. San José al cumplirse 7 años de su fallecimiento.

SANTILLÁN DE ACUÑA, CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/92|. Lo que éramos el uno para el otro, lo seguimos siendo, el hilo no está cortado. ¿Porqué estaría yo fuera de tu mente simplemente porque estoy fuera de tu vista? Mami siempre estás en mi corazón. Sus hijos Robín y Marilú Acuña, Pichón, Tita, sus nietos, bisnietos y tataranietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Iglesia La Merced, al cumplirse veintiséis años de su fallecimiento.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

YACHELINI VDA. DE MATTEUCCI, MAITE (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/11|. Mi querida Maiteuchi: Hoy es otro cumpleaños sin tu presencia física, pero como siempre en mi corazón, brindo por ti en silencio, tanto recuerdo para esta fecha, pero el destino inoportuno como de costumbre truncó la felicidad y tantas cosas más dejándonos huérfanos de amor. Yo creo que mi dolor por haberte perdido es poco comparándolo con lo mucho que tú tienes que haber sufrido sabiendo que dejabas a tus seres queridos a los que tanto amabas, trato de creer que en algún lugar hay algo especial en el que Dios recibe a los seres especiales como tú y que están felices, mi hija querida que descanses en paz. Tu madre Marisa Yachelini.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CUELLAR, NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/18|. Su esposo, sus hijos, nietos, hermanos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. Cob. NORCEN. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - La Plata 162-Tel. 4219787.

GILLI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/18|. Su esposa Silvia Myriam Ríos que lo llevará eternamente en su corazón lo despide con profunda tristeza y eleva oraciones en su memoria.

GILLI, JUAN CARLOS (q.e.p.d) Falleció el 4/9/18|. Su esposa Silvia, sus hijos y demás fliares partic. su fallec. restos fueron inhumados cementerio Parque de la Paz Servicio Caruso Cia. Arg. Seguros ORG ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GILLI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/18|. Señor, ya está ante tu puerta, permítele el ingreso al Reino de los bienaventurados. Nunca se olvida a una persona que se quiere y se pierde. Mucho menos si es un amigo: sus vecinos Reina y Fernando Lazo, Lucy Nicoleta y flia., Carmen Friedrich y flia., Choli Herrera y flia., Graciela Herrera y flia., Nilda Altamiranda y Turi Cristina Moni Altamiranda y flia., Carlos Ramón Lezcano y flia. y Carlitos Fernández. Rogamos oraciones en su querida memoria y acompañamos a su esposa Mariza en este tan difícil momento.

GILLI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/18|. Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en nuestros corazones. Adiós amigo, hasta pronto. Gracias por todo. Tus vecinos amigos: Graciela Herrera y Carlitos Fernández acompañan a su esposa Mariza en su dolor ante tan irreparable pérdida. Rogamos oraciones en su querida memoria.

GILLI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/18|. Sus amigos de toda la vida: Nerio Lencinas, Selva Laplace, su hija María Eugenia, hijo político Enrique y sus nietos Rómulo y Gina, participan con inmenso dolor el inesperado viaje a la eternidad de su gran amigo Juanca. Rogando por una Cristiana resignación a toda su familia. ''Que descanses en paz''.

GILLI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/18|. La Comunidad Educativa del Colegio Secundario Francisco de Aguirre, de la Ciudad de Pinto, lamenta la desaparición del que en vida fuera representante Legal de la Institución durante muchos años y deseando plegarias al Señor por su eterno descanso.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ITURREZ, MARÍA SELVA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/01|. Madre Selva querida, madre de muchos que recurrían a ti, también para recibir tus bendiciones. Que Dios te ilumine siempre en su Reino de paz, amor y desde allí nos sigas protegiendo con tu gran corazón. Sus hijos Elina, Tony, Lilí y sus respectivas familias invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la parroquia Santiago Apóstol. Ruegan una oración en su querida memoria.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CASTILLO, MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/18|. Sus hijos politicos nietos bisnietos y demas familiares sus restos serán inhumados hoy 9 horas cementerio Cristo Redendor. Fernández. Servicio Realizado por COCHERÍA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

IVARRA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/18|. Sus hijos Rufina, Oscar, Antonia, Reina, Florencia, Susana, Juan, Oscar, Ruperto, Julio, hijos políticos nietos bisnietos y demás familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas cementerio Cristo Rey Loreto Servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162. Tel 4219787.

LOZA, NÉSTOR JUBENCIO (Dido) (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/18|. Su hijo Jesús Loza (Pabli), hija pol. María Inés Mendoza, sus hijos Carla Loza y Pablo Loza participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en Sol de Julio.

LOZA, NÉSTOR JUBENCIO (Dido) (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/18|. Su hija política María Inés Mendoza participa con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en Sol de Julio.

LOZA, NÉSTOR JUBENCIO (Dido) (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/18|. Los colegas y amigos del Estudio Jurídico de su hijo Jesús Loza participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, ALBA LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/18|. Sus hijos José Luis, Exequiel, Moni h. politicos Cristina, Ramón, nietos Juanjo, Daniela, Nacho, Jenima sus restos seran inhumados hoy 15 horas al cementerio Vuelta la Barranca realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. Tel 4219787.

RODRIGUEZ, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/18|. La comunidad educativa de la escuela Nº 30 "Bernardino Rivadavia" de Choya participa con dolor el fallecimiento del primo del personal de maestranza de esta casa de estudios, Ricardo Moreno. Choya.