Se viene el décimo acto

07/09/2018 - Los directivos de la Liga de los Clásicos Barriales del Sur dispusieron que mañana se dispute la décima fecha de su torneo, reservado para equipos de las categorías C20 y C30. Los partidos se iniciarán a las 14.30, 15.30 y 16.30. Habrá 30 minutos de tolerancia únicamente para los del primer turno. La programación completa es la que se detalla a continuación: En Mosconi: Bº Rivadavia vs. Panificadora Vidal (C 20); Bº Libertad vs. Juveniles de San Lorenzo (C 20); Mónaco vs. Pibes de Astilleros (C 30). En Vinalar: Bº San Martín vs. John Kennedy (C 20); Juv. La Ancha vs. Los Secos (C 20); La Ancha vs. Sport. Smata (C 20). En Mariano Moreno: Mariano Moreno vs. Los Topos (C 20), 1era. Mariano Moreno vs. Independiente de Ulluas (C 20); La Santa Fe vs. La Santa Fe (C 20). En Los Sucios: Marmolería vs. Hermanos FC (C 20); Romperredes vs. Amigos de Gallo (C 20). En Pitufos: Pibes de la 67 vs. Los Gedes (C 20); Mailín Jrs. vs. Amigos de Zeta (C 20); Golo Sur vs. Taller Negro Juárez (C 30). En Fondo de Vinalar: Gente del Polaco vs. K. Balconcito (C 20); Pibes del Medio vs. Pibes Tradición (C 20); Fondo de Vinalar vs. El Rejunte (C 30). En Juramento: Juveniles de Ejército Argentino vs. Tradición (C 20), Pasaje 445 vs. Los Bukis (C 20); Los Kokas vs. Villa María Jrs. (C 20). En Colón y 59: La Kinchada vs. Ciclón (C 20); Estudiantes vs. Villa María FC (C 30). En Almirante Brown: Gauch/Contreras vs. Almirante Brown (C 20); PSG vs. El Rejunte (C 30); Trofeos SS vs. La 507 (C 30). En Telefónicos: Juveniles de Tronkitos vs. La Dorrego (C 20); Tronkitos Jrs. vs. Eli FC (C 20); Dam. Palacios vs. Absalón Ibarra (c 30). En Campeones del 28: Pibes Cáceres vs. Lavalle (C 20); La Barra de Gente vs. Vagos de Mosconi (C 20); Kiosko Benja vs. Electricidad Trejo (C 30). En Pablo VI: Pablo VI vs. Vinalar FC (C 20); Stilnovo vs. Tronkito FC (C 30). En Gril: Pablo VI vs. Vinalar FC (C 20); Stilnovo vs. Tronkito FC (C 20). Norte En tanto, por la Liga de los Clásicos Barriales del Norte, desde las 15, se jugará mañana la décima fecha del torneo Clausura, con estos cotejos: En Mojones: Peti FC vs. La 203 de Huaico Hondo (20), Mojones vs. Ruta Uno Jrs. (20), El Bajo vs. Mal Paso (30). En Mal Paso: La Banda de Memo vs. Juv. de Borges (20), Petrolíder vs. Los Pibes de la 18 (20), Ruta Uno FC vs. Santa Rosa (30). En Calle 107: Carnes Los Amigos Jrs. vs. La 21 del Aeropuerto (20), Pibes de la Gral. Paz vs. Emaús (20), Carnes Los Amigos FC vs. Calle 13 FC (30). En Morumbí de Borges: El Bajo Jrs. vs. La Banda de Pilli (20), Los Tenas vs. Los Amigos de las 18 (20), Borges Unidos vs. Rifas Tuni (30). En Fondo de Borges: Tabú FC vs. Bº Colón (20), Pibes de Martín vs. Banda de los Negros (20), Fondo de Borges vs. 7º Pasaje (30). En Polideportivo Borges: Piratas de la 109 vs. Despensa Carrizo (20), Bosco III vs. Villa Jrs. (20), Rita Car vs. Tarapaya FC (30). En 6º Pasaje: Villa Borges vs. Hermanos Juárez (20), Juv. Villa Borges vs. Árbol Solo (20), 6º Pasaje FC vs. Carnes La Hacienda (30). En Chañar: Mayorista Ria vs. San Esteban (20), Juan Felipe Ibarra vs. La Barra (20), La Cochetti vs. Los Changos de la 14 (30). En La Loma: Pasaje 421 Jrs. vs. Alma Fuerte (20), Los Calamares vs. Los Pacíficos Jrs. (20), Pasaje 421 FC vs. Calle 4 FC (30). En San Lorenzo: El Bajo de Tarapaya vs. Tigres Jrs. (20), Sanlo FC vs. La Barra de Ivana Jrs. (20), Refrigeración Dam vs. Los Pumas (30). En Autonomía: 3º Pasaje vs. Los Juve (20), 1º Pasaje vs. Los 3 Amigos Jrs. (20), Carro Bar Chara vs. Los Tres Amigos FC (30). En Santa Rosa: La Esquina de Kennedy vs. Florería Ema (20), El Salvador vs. Rifa Tuni Jrs. (20), Gas del Estado vs. Estrella del Norte (30). En Tarapaya: Juveniles de Tarapaya vs. El Triángulo FC (20), Estrella Jrs. vs. Los Peregrinos (20), El Bajo de Tarapaya FC vs. Avenida (30). En Triángulo: Laureles vs. Los Amigos FC (20), La 23 FC vs. Juveniles del Gas (20), Los Pacíficos vs. La 203 FC (30).