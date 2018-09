El domingo se definirán los clasificados a los octavos de final

07/09/2018 - La dirigencia de la Liga Comercial de La Banda hará disputar este fin de semana la última fecha del Torneo Clausura 2018 que fiscaliza el Sindicato de Empleados de Comercio de dicha ciudad. Se trata del décimo capítulo, y los encuentros se jugarán como siempre en la jornada del domingo, en las dos canchas que posee el predio del barrio de Tabla Redonda. Se viene una jornada cargada de emociones ya que es la última y servirá para definir cuáles serán los 16 equipos que jugaran los octavos de final de este apasionante torneo. La mayor expectativa está puesta entonces en conocer a los elencos que pasarán a los octavos de final, instancia que arrancará el domingo 16 de septiembre y, de allí en adelante y hasta la final, los partidos serán a todo o nada. Programación Éste es el programa completo de la última fecha que se jugará el domingo. En cancha Nº 1: a las 11.30, JM Deportes vs. Fiambrería Cayetano; 13, Ferretería Ovejero vs. Sin Rival; 14, Aut. Zahuy vs. Súper Eli; 15, PLB vs. Distr. Miliy; 16, Óptica Ver Más vs. Electronorte. En cancha Nº 2: 11.30, Produnoa vs. Miliy B; 13, Mi.al.ma vs. Milos Bar; 14, R. Chelala vs. Las Malvinas FC; 15, Ultraquim vs. Pollería Sur; 16, Panificadora Mi Luna vs. Romero Distr. 