Comienza el segundo capítulo del Clausura

07/09/2018 - La Superliga de La Banda jugará mañana su segunda fecha, en el marco del Torneo Clausura 2018. Este es el programa completo: Cancha Racing, 16 20, Ferretería Ovejero vs. San Javier FC y 17.30, Pollería Sur vs. Calle 1 FC. Cancha La Ancha, 15, Primer Pasaje FC vs. La Banda FC. Cancha Calle 3 FC, 16 10, Frasgas FC vs. Chero FC y 17.20, Calle 3 FC vs. San Fernando FC. Cancha Club San Fernando, 16.10, Club San Fernando vs. Calle 2 FC y 17.20, Juan José FC vs. C.S Avenida B. Cancha 25 Mayo (La Lechera), a las 15, Los Cardones FC vs. Los Rezagados FC y 16.10, Los Toritos FC vs. El Tuscal FC. Cancha 9 de Julio, a las 15, Club 9 De Julio vs. C.A Villa Rosita. Cancha Gremio 2, a las 17, Juventud De Amigos FC vs. La 23 FC. Cancha Banfield, 17, Defensores FC vs. Distribuidora Banda. Cancha Aspirante, a las 17, Kiosco De Pringles vs. Sao Pablo FC Cancha Rosario, 15, Rosario FC vs. Real Villa Griselda Cancha Chacarita, a las 15, Chacarita Del Sud vs. El Cruce FC