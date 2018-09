Loma Negra y Obras se metieron en la gran final

07/09/2018 - CHOYA, Choya (C). Esta noche se disputarán las finales el torneo Aniversario de Frías que es coordinado por la Liga de las Instituciones. El estadio que recibirá a los mejores equipos de la competencia será el Parque Municipal de la “Ciudad de la Amistad”. El horario previsto para estos encuentros será desde las 22. El programa contempla los siguientes choques: Técnica vs Panaderos por el tercer puesto; Comercio vs Polideportivo se enfrentarán por la final de la Copa Plata. El plato principal serán el que protagonizarán Loma Negra vs Obras para conocer al campeón de la Copa Oro. La valla menos vencida de la fase regular fue Leo Montes del elenco de Obras y el máximo anotador del torneo fue César Cejas (Técnica).