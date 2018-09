Fotos "Hay varios frentes abiertos para lograr el déficit cero en 2019", advirtió Melconian

El economista Carlos Melconian, fue la estrella anoche del encuentro Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (Iaef) que se realiza en Mendoza, donde dejó definiciones "calientes" sobre la economía. En tal sentido, advirtió que "si la gente no deja de comprar dólares, va a ser difícil" para el gobierno poder frenar la crisis financiera que origina la corrida bancaria. Luego de que sonara su nombre como posible reemplazante de Nicolás Dujovne al frente del Ministerio de Hacienda y que se conociera que le presentó al presidente Mauricio Macri un plan alternativo, su presencia en Mendoza fue convocante. Entre los conceptos que vertió el economista, confesó que "a Macri le dolió mucho reponer retenciones, pero cuando la casa se incendia hay que apagar el fuego". Es por ello que soltó: "Le digo a la oposición que no joda en el Congreso". Sobre la corrida bancaria y el salto del dólar, advirtió que "si la gente no deja de comprar dólares, va a ser difícil" para el gobierno. Al respecto, añadió que "aunque, a $ 40, no sé si la demanda de dólares seguirá tan firme". Juzgó entonces que "si afloja la histeria, cierra el paquete con el FMI, se podría acomodar la cosa, lo veo posible". Otras definiciones categóricas: "El inflation targeting (la política que sigue una meta de inflación) se terminó, hay que ir a otra cosa". "El programa original fracasó, nadie se puede ofender por eso. El primer acuerdo con el FMI también fracasó". "Al FMI le tiene que salir bien el caso argentino. Este segundo acuerdo no puede fallar en lo financiero". "Hay varios frentes abiertos para lograr el déficit cero en 2019". "El BCRA debe poder actuar más, porque lo que se firmó en el primer acuerdo fue una vergüenza. Habría que mostrarle al mercado que si el dólar sube también puede bajar, pero no jodamos con eso. El tiki tiki de la inflación te come el dólar si lo hacés bajar".