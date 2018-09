"No me acordaba que adeudaba dos fechas"

07/09/2018 -

Bruno Zuculini rompió el silencio sobre la polémica suspensión de la Conmebol y dijo que no se acordaba de las dos fechas que adeudaba de la sanción de cuatro partidos que le había impuesto el organismo del fútbo sudamericano por la expulsión ante Lanús, por la Copa Sudamericana del 2013 y jugando para Racing de Avellaneda.





"No me acordaba que adeudada dos fechas de suspensión en Conmebol. El club hizo el pedido, debería haber saltado ahí y no en octavos de final. Lo que sucedió es que después que me echaron en Racing, me vendieron al exterior", explicó el volante sobre la cuestión.





También opinó de Independiente, el rival en cuartos por la Libertadores. "Sinceramente tiene un equipazo. Intuyo que será una serie muy abierta".