La Iglesia prepara su separación del Estado

07/09/2018 -

Sobre el tema de la separación de la Iglesia del Estado que cobró trascendencia los últimos días al conocerse que en esferas del Congreso Nacional se analizarán algunos presupuestos, monseñor Bokalic aseguró que "la Iglesia hace tiempo que está dialogando para avanzar en este tema".

"Esto surgió hace meses con el tratamiento de la despenalización del aborto, evidentemente hay ciertos actores que han dedicado cierta animosidad a partir del resultado en la Cámara de Senadores donde se paró esta intención de la despenalización, y comenzaron fuertemente con este tema de la separación de la Iglesia del Estado", analizó.

Adelantó que es probable que el tema sea analizado en la reunión plenaria de todos los obispos en noviembre, "con informes de primera mano de quienes conducen este diálogo".

"Este no es un tema nuevo, los equipos técnicos están trabajando sobre esta relación Iglesia-Estado, para que se renueve, y vaya adaptándose a estos tiempos. Hay que tomar modelos de otros países y separar, para que no quede la idea de que la Iglesia depende del Estado, porque eso no es verdad", dijo.