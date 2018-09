Paulo Dybala ya se entrenó con el plantel

Fotos CHANCE. Paulo Dybala seguramente será tenido en cuenta para el próximo partido ante el seleccionado de Colombia, el próximo martes.

07/09/2018 -

El delantero cordobés Paulo Dybala tuvo ayer su primera práctica en Los Ángeles con el seleccionado argentino de fútbol, luego de incorporarse más tarde al plantel por tener que declarar en el Tribunal Deportivo (TAS) por un inconveniente personal.

Por su parte, Mauro Icardi trabajó ayer con normalidad después de entrenar varios días aparte por una lesión que trajo desde el Inter de Italia.

Dybala e Icardi no formarán parte del equipo titular que jugará hoy el primer amistoso de la gira ante Guatemala, pero de no mediar imprevistos serán parte de los once que enfrentarán el martes a Colombia, en Nueva Jersey.