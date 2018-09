El dólar oficial cerró en $38,32 y en la plaza local alcanzó hasta los $40

-

El dólar restó 2,4% o 93 centavos, a 38,32 pesos en la city porteña mientras que en la plaza financiera local, retrocedió desde un máximo de $41,50 alcanzado el miércoles hasta los $40 en los bancos privados mientras que en el Banco Nacion se ofreció hasta en $38,60. En sucursales del Banco Nación de Capital Federal, el dólar terminó ofrecido a $38 para la venta.

En el mercado mayorista, la divisa de EE.UU. se operó con baja de $1,05 (-2,7%), a 37,35 pesos, sin intervención del Banco Central.

El monto operado en el segmento de contado (spot) fue de U$S 304,2 millones, mientras que en futuros (contratos en pesos atados al tipo de cambio) se pactaron U$S 664,6 millones en el Rofex, más otros U$S 22 millones en el Mercado Abierto Electrónico (MAE).

Las posiciones para fin de mes terminaron a $38,30, y para diciembre 2018, a $42,60.

En el recorrido de 2018, el dólar mantiene un avance de más del ciento por ciento.