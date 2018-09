Preocupa alza del combustible: "Hoy no hay demanda"

Fotos VIAJES Empresarios del sector señalan que cayó fuerte la actividad.

07/09/2018 -

En el sector de taxis y radiotaxis indicaron que un incremento en el precio del GNC sería "difícil" de absorber para una actividad que hoy se encuentra "en baja porque no hay demanda", según indicó el propietario de una empresa que integra la Cámara de Radiotaxis.

"La situación está muy difícil porque hoy no hay demanda, ha caído mucho. La gente se ve que quizá está esperando más el colectivo, pero la demanda del servicio ha bajado mucho", indicó el empresario. Agregó que "el poder adquisitivo de la gente se ha recortado mucho y ya no viaja en remises como lo hacía antes". Puntualizó que "hoy por ejemplo es fácil conseguir un vehículo de alquiler en horas pico en el centro de la ciudad porque no hay demanda. Antes era muy difícil conseguir un remís en horas pico, ahora no hay problema".

Agregó que "una nueva suba del GNC nos pondría en una situación muy complicada porque hoy no se podría solucionar ni aún aumentando la tarifa porque no hay demanda. La gente no toma un remís". Añadió que "hoy no es sólo el costo del combustible sino también de los repuestos que ha hecho que haya unidades que salieran del sistema por el costo de mantenerlas".