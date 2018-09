Sigue la campaña de Mitre en la BN desde México

07/09/2018 -

Tras ascender a la B Nacional con Mitre, Facundo Juárez emigró al Celaya mexicano junto con Adrián Toloza, otro ex Aurinegro. Desde ese entonces, sigue la campaña del elenco santiagueño en la B Nacional. "Desde que está en la B Nacional Mitre, no nos perdemos ningún partido. Antes lo veía junto con el ‘Negro’ Toloza pero ahora que estamos en ciudades diferentes, lo vemos cada uno por su lado. Tenemos muchos amigos ahí en Santiago así que uno siempre trata de apoyarlos desde la distancia como ellos también lo hacen", contó. Sobre su adaptación a la ciudad, dijo: Me encontré con una ciudad bastante tranquila y linda. Además uno se adapta más rápido cuando tiene otros argentinos dentro del grupo porque comparte muchas cosas. Eso sirve para que todo se haga más llevadero".