Fotos Facundo Juárez: "Ser dirigido por Maradona es una alegría muy grande"

07/09/2018 -

Tal como lo anticipó ayer EL LIBERAL, Facundo Juárez se convertirá en el primer futbolista santiagueño en ser dirigido por Diego Armando Maradona. Es que finalmente se confirmó que el "Diez" volverá a ejercer las funciones de entrenador después de un paso fugaz como dirigente en Dynamo Brest, de Bielorrusia. Lo hará en el Dorados de Sinaloa, club de la Segunda División del fútbol mexicano donde se desempeña el delantero santiagueño que se inició en Unión Santiago y que ascendió a la B Nacional con Mitre. En Dorados de Sinaloa, donde actualmente juegan los también argentinos Gaspar Servio, Luis Jerez Silva y Jorge Córdoba, Maradona reemplazará a Francisco Ramírez Gámez, quien dejó al equipo antepenúltimo en la tabla de posiciones del Ascenso mexicano, con tres empates y tres derrotas en las primeras seis fechas. El "Gran Pez", apodo que lleva el club que fue creado en 2003 y cuyos dueños son los mismos que los de Tijuana, de la Primera División, será el sexto equipo que dirigirá Maradona, que debutó en Mandiyú de Corrientes y luego condujo a Racing Club, Selección Argentina, Al Wasl y Al Fujairah. El ex seleccionador argentino en el Mundial de Sudáfrica de 2010 dirigió por última vez en abril de este año, cuando renunció a la conducción técnica de Al Fujairah tras perder el ascenso a la máxima categoría del fútbol de Emiratos Arabes. Facundo Juárez Ni bien se confirmó la noticia, EL LIBERAL dialogó mano a mano con Facundo Juárez, quien no ocultó su asombro y alegría por tener a uno de los mejores jugadores del mundo como entrenador. ¿Qué significa para vos esta chance que se presenta? Ser dirigido por Maradona es una alegría muy grande para un argentino porque sabemos lo que significa Maradona, sabemos lo que ha hecho y sabemos que es el máximo ídolo. Entonces un argentino está muy ilusionado con eso, somos cuatro aquí en el equipo y uno lo toma con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Si bien no estamos pasando un buen momento en el torneo, van pocas fechas, y creo que esto es una motivación extra para levantar y poner al equipo este donde se merece. ¿Cuál fue tu primera reacción al enterarte de la noticia? Había visto unas publicaciones en las redes sociales y había sentido una alegría y emoción muy grandes. Pero era como que no creía, lo veía bastante imposible porque en las redes sociales se hablan tantas cosas que uno no sabe si son ciertas o no. Pero ahora que lo confirmaron, me alegré mucho y me preparo para dar lo mejor. ¿Alguna vez te habías imaginado que en tu carrera como futbolista te podías cruzar con él y nada menos que como tu entrenador? No, la verdad que eso no lo imaginaba nunca. No había pensando en eso nunca. Y realmente tenerlo como entrenador, poder aprender de él sobre todo, y tratar de darle lo mejor para que confíe en uno y le vaya bien al equipo, es algo muy lindo. Por eso uno va a intentar dar lo mejor para que así sea. ¿Cómo te imaginas el primer encuentro de Maradona con el plantel? Lo espero muy ansioso por escuchar, por aprender, por ver qué es lo que dice. Seguramente tiene muchísimas cosas para enseñarnos, para sacar adelante a este equipo. Seguramente la llegada de él va a convulsionar un poco a la ciudad, pero uno lo va a tratar de tomar con mucha tranquilidad. ¿Le vas a pedir una foto? Quizás cuando agarre un poquito más de confianza le voy a pedir una foto, pero en los primeros entrenamientos voy a tratar de disfrutarlo. También voy a acercarme al fotógrafo del club y pedirle que me dé una mano y cada vez que me acerque al Diego, que me saque fotos, ja ja. ¿Estás conforme con tu presente en Dorados? Sí. Con el técnico anterior tenía muy buena relación. He jugado todos los partidos de titular en la Liga de Ascenso y por Copa alternaba con los jugadores que no tenían tantos minutos, pero siempre jugué en todos los partidos. Estoy muy conforme con los minutos que voy teniendo. En este club estoy viviendo muchas cosas lindas, me ha tocado enfrentar al América en el Azteca, un estadio que significa mucho para todos los argentinos. Y ahora tener de entrenador a Maradona es una alegría muy grande. Pero vas a tener que empezar de cero con Diego... Soy consciente de eso, es un técnico nuevo que no nos conoce, no sabe cómo juega cada uno. Entonces tendré que demostrar en cada entrenamiento y rendir examen en cada partido que me toque jugar. Uno está para pelear el puesto con sus compañeros y tratar de dar lo mejor para ganarse un lugar dentro del equipo.