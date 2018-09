Se jugará mañana la duodécima jornada

07/09/2018 -

FERNÁNDEZ, Robles (C). Este fin de semana se disputará la duodécima fecha del Torneo Clausura 2018 organizado por la Asociación de futbol amateur fernandense para su dos categorías, con la siguiente programación de canchas y equipos;

C50. En El Quemao cancha Nº 2: Bº Sur vs. Trula y, 9 de Julio vs. Wall Mar y en el Polideportivo El Ganso cancha Nº 2: Defensores de Huasi vs. Gremio y, La Loma vs. Los Amigos.

C40. En cancha Las Américas; La Loma vs. El Gateao y, Triunfadores vs. Makiquiosco Antu, En El Vinal; Bº Sur vs. Triki y. Sol de América vs. Tigres, En Barrio Sur: Las Américas vs. Dep. Morón y. Trula vs. Talleres. En El Quemao cancha 1: Arsenal Vs. Bº Belgrano y, Villa Elisa vs. Wall Mar y, en Forres, partido único: All Boys vd. Forres

Resultados de la semana anterior: C50 Dep. Huasi 1, los Amigos 1; Wall Mar 4, Trula 2; 9 de Julio 4, Gremio 3 y Bº Sur 2, La Loma 0.

Por su parte, en la C40, Talleres no tuvo piedad con Las Américas al ganarle 8 a 0, lo mismo que Arsenal al imponerse a Villa Elisa 5 a 1, el resto de los partidos fueron los siguientes: Forres 3, Sol de América 2; Dep, Morón y All Boys, empataron 1 a 1, Makiquiosco Antu 3, La loma 1, Wall Mar 1, Triunfadores 1; Trula 1 y Bº Belgrano empata 1 a 1 y, Tigres 1, Bº Sur 0.