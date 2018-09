Juegos atractivos para el fin de semana

07/09/2018 -

La Asociación Civil Amateur Pasión Futbolera, programó para este fin de semana un nuevo capítulo. Éste es el programa. En cancha de Santa Lucía: Central Córdoba vs. Veteranos de Estudiantes. En Campeones del 28: Carrizo Bombas de Agua vs. Km 49 Ropa Informal. En Polideportivo Bosco II: Reparaciones Ismael Díaz vs. Trigoria. En Asociación: Óptica Bella Vista/Sialle vs. GusMar. En Villa Borges: Estrella del Norte vs. El Triángulo. En París: Simusa vs. Tapicería Perú. En Polideportivo Luz y Fuerza: Luz y Fuerza vs. Molinari. Ateneo San Roque, le ganó los puntos a Ima Constr.

Círculo

Por su parte, el Círculo de Futbol hará jugar la 16ª fecha del Clausura. En cancha El Rincón: El Tony vs. Tapiales Gemelas. En Ateneo Ej. Argentino: Ateneo Ejército Argentino vs. Gomería Sara y Mañu. En Mistol: Casa Olga vs. Bobinados Piri. En Bioquímicos: Abogados vs. Opinión Deportiva. En Tarapaya: Ima/ Cuinfase vs. Eroplast.