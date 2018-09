Ferretería Colón le asestó 5 mazazos a Súper Vea, en Libres

Fotos GANADOR. Ferretería Colón fue una aplanadora y celebró por duplicado el pasado domingo en el predio del Sindicato de Comercio.

07/09/2018 -

Ferretería Colón festejó el pasado fin de semana por partida doble. Además de golear por 5 a 0 a Súper Vea, se erigió en uno de los punteros de la Zona Campeonato en la categoría Libres junto con Carro Bar Kimba.

Los "ferreteros" no dejaron dudas y sacaron provecho de todas las oportunidades que se le presentaron en el arco rival.

En tanto, por la misma categoría pero por la zona repechaje también son dos los punteros, Servicio Eléctrico Díaz y El Príncipe, también con 10 unidades.

Por la categoría mayor, la C-35, el único líder es Ferretería Colón con 14 puntos seguido de cerca por Despensa Doñita a un punto. Por la zona repechaje el único y sólido puntero es O’Globbo con 21 unidades.

La fecha del domingo: cancha 1, 9.30, Despensa Doñita vs. OBV Garbarino (35); 11, Las Malvinas FC vs. Súper Vea (Libre); 12, Las Malvinas B vs. O’Globo Megacotillón (35); 14, Carro Bar Kimba vs. Línea Blanca (Libre); 15, Kco. Máxima vs. Ferretería Colón FC (Libre); 15, Termas Unidos vs. Despensa Islas Malvinas (Libre).

Cancha 2, 9.30, Las Malvinas Sur vs. Pritty (35); 11, Pritty FC vs. Macroficce (Libre); 12, Norcen SRL vs. Neumáticos del Valle (35); 14, Maxihogar vs. Óptica Molinari (35); 15, Los Amigos vs. Ferretería Colón (Libre) y 16, El Rejunte FC Colón vs. El Príncipe SRL (Libre).