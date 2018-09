Mañana será el turno para el noveno capítulo

Fotos DESTACADO. Se viene un nuevo fin de semana con mucha acción en Frías, con varios duelos salientes.

07/09/2018 -

CHOYA, Choya (C). En el Club Social y Deportivo Coinor mañana se pondrá en juego la novena fecha del certamen denominado "100º aniversario de Central Córdoba que tiene como ente coordinador a la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías. Esta jornada debía haber sido disputada el último sábado, pero la organización por razones de fuerza mayor decidió reprogramarla para este fin de semana.

El fixture dará inicio a las 12.30 con media hora de tolerancia para el primer choque. Allí se medirán M y M Deportes vs. La Mexicana; Panificadora La Suecia vs. La Casa del Plomero; Los Ferroviarios vs. Atlético Quirós; Los Canarios vs. Panificadora La Deseada; Deportivo Choya vs. Carnicería Tres Hermanos; Influencia vs Veteranos y Cebollitas (único puntero con 19 unidades) vs Maxi Kiosco Watito.

Asociación Friense

La fecha 17ª del "Carlos Coronel" que coordina la Asociación del Fútbol Amateur Friense se jugará mañana de manera íntegra en el estadio del Tiro Federal de Frías. La punta sigue en mano de Los Cuervos con 37 unidades. Luego se ubican Los Tornillos con 33; El Vasco Carnes 30; Barrio Oeste 26; Mercadito Gachi y Legui con 24; M y M Deportes 21; Carnicería Giovany 20; Tiro Federal 17; Autoservicio Hernán 15 puntos; entre otros. El programa se inicia a las 13. Tiro vs. C. Giovany; C. Gachi y Legui vs. M. Del Valle; Los Tornillos vs. Los Cuervos; Loma Negra vs. El Vasco carnes; B. Oeste vs A. Hernán y J. Perón vs M y M Deportes.