Fotos Depravado habría intentado abusar de una niña mientras jugaba en la vereda de su casa

LAS TERMAS, Rí o Hondo (C). La Policía y la Justicia de Las Termas investigan un supuesto intento de abuso sexual por parte de un vecino que habría sufrido una niña mientras jugaba a las escondidas con sus hermanos. La Fiscalía solicitó una serie de medidas y no se descartan novedades en las próximas horas. De acuerdo con lo manifestado por fuentes ligadas al caso, una mujer se hizo presente visiblemente angustiada en la Oficina del Menor y la Mujer de la Departamental Nº 6 de la ciudad termal. Las fuentes revelaron que la madre de la niña relató que momentos antes, su hija le confesó entre lágrimas que su vecino la había intentado abusar sexualmente. Según precisaron, un grupo de niños estaba jugando al "escondido" en un sector del barrio Herrera El Alto, cuando la menor decidió ocultarse detrás de una columna en la vereda de la casa del acusado. Al parecer, el sujeto estaba observando a los pequeños y en ese momento se le habría acercado a la niña y habría tratado de abrazarla por detrás y tocarle sus pechos. La situación incomodó a la menor que logró evitar que el supuesto depravado logre su cometido y rápidamente huyó del lugar, para contarle lo sucedido a su madre. Tras la denuncia de la mujer, del hecho tomó intervención el fiscal de turno en Las Termas, el cual ordenó que la pequeña sea examinada por el médico forense a los fines de constatar que no presentara lesiones. Además, solicitó el testimonio de la madre y un informe socioambiental en el sector para saber cuál es el concepto que tienen en la zona del sospechoso. Las fuentes consultadas deslizaron que no se descartaba que en las próximas horas puedan disponerse nuevas medidas.