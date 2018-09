El Gobierno británico responsabiliza a Putin del envenenamiento a los Skripal

Fotos EN LA MIRA. Los gobiernos de Estados Unidos, Francia y Alemania también responsabilizaron al gobierno de Vladimir Putin.

-

El secretario de Estado de Seguridad británico, Ben Wallace, responsabilizó ayer al presidente de Rusia, Vladimir Putin, del ataque con Novichok en Inglaterra, puesto que su Ejecutivo "controla y financia" el servicio secreto GRU, al que Londres atribuye los hechos.

En una entrevista en BBC Radio 4, afirmó que Putin es responsable "en última instancia", dado que "es el presidente de la Federación rusa y su Gobierno controla, financia y dirige la inteligencia militar -el GRU- a través de su ministro de Defensa".

"No creo que nadie pueda decir que Putin no controla el Estado", señaló Wallace, que observó que el presidente "está rodeado" de agentes del GRU antiguos y actuales. El político conservador insistió en que el servicio secreto ruso no actúa por su cuenta, sino que "está dirigido y vinculado" a las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa de ese país y, en consecuencia, "al Kremlin y la oficina del presidente".

Adhesión

Mientras, los gobiernos de Estados Unidos, Francia, Alemania, Canadá y Reino Unido firmaron ayer un comunicado conjunto en el que respaldan firmemente las duras alegaciones vertidas por Londres contra el Kremlin, al que acusa de estar detrás del intento de asesinato del espía doble ruso Sergei Skripal y de su hija Yulia el pasado marzo en la localidad británica de Salisbury.

"Exigimos a Rusia que desvele completamente los detalles de su programa con Novichok (el arma química empleada en el intento de asesinato de los Skripal) a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas", afirma el comunicado conjunto de los cinco países, que se hizo público mientras el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debatía precisamente sobre el caso Skripal.

"Mostramos nuestra absoluta confianza con la afirmación del Gobierno de Reino Unido de que los dos sospechosos son oficiales de los servicios de inteligencia militar rusos, conocidos como los GRU, y que la operación fue aprobada con toda certeza por un alto nivel del Gobierno ruso", expresaron.