Emotiva carta de un joven que logró vencer el flagelo de las adicciones

07/09/2018 -

Luego de más de un año de asistencia a la modalidad de Consultorio Externo en el Crease (Centro de Rehabilitación en Adicciones Santiago del Estero) de la Fundación Nocka Munayki, un joven de 36 años obtuvo el alta terapéutica de su tratamiento de rehabilitación por su adicción a las drogas.

Mostrándose muy agradecido escribió una carta para la institución y para sus compañeros: "Pedí ayuda a mi familia porque no quería seguir con este problema en mi vida. Me dieron un recibimiento que nunca imaginé, contención de todo el equipo del Crease. Allí comenzó un nuevo camino para mí, con la responsabilidad de una nueva forma de vida. Con la ayuda de Dios, de mi madre y toda mi familia comencé a fijar metas a corto plazo, que me hicieron crecer en lo personal y en lo laboral, con visión a mi recuperación".

En nombre de la institución, la coordinadora de la modalidad de Consultorio Externo, TS Gabriela Ontivero, expresó su alegría por esta nueva alta. Con respecto de esto informó que actualmente a la modalidad de consultorio externo asisten por lo general mujeres y hombres mayores de 25 años, y que la cantidad de personas atendidas mensualmente varía entre 40 y 50 personas, sumadas a las 70 de otras modalidades.

Contactos

Desde la institución informaron que las personas que deseen hacer tratamiento de rehabilitación pueden interiorizarse comunicándose al 0385 4318090, o bien dirigiéndose a la sede del Crease, que se encuentra en Av. Belgrano (S) 5300, de esta ciudad.