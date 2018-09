Desde la Dirección General de Administración citan a docentes

07/09/2018 -

La Oficina de Mesa de Entradas de la Dirección General de Administración (DGA), dependiente del Consejo General de Educación, cita a las personas e instituciones que se mencionan a continuación, al objeto de notificarse de las resoluciones recaídas en cada uno de los trámites iniciados oportunamente, en la sede de la misma, nuevo edificio del organismo que se encuentra ubicada en Av. Belgrano (S) Nº1940, de la ciudad capital, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12:30.

Listado

Ellos son Giménez, Claudia B. Asunto Nº 33160/2018; Castillo Alba As. Nº 21831 Y 26316/2018; Villarruel, Liliana As. Nº 33525/2018; Rufino, María E. As. Nº 19791/2018; Luna, María E. As. Nº 17356/2018; Monje Mateo, Anahí. As. Nº 32616/2018; Rectoría del Colegio Invernada Norte As. Nº 30306/2018; Dirección Escuela Técnica Nº 3 As. Nº 21467/2018.