Qué hay entre "Pico" y "Jujuy"

07/09/2018 -

Hay pocos movimientos que se pueden hacer en las redes sociales, sin que salten a la luz. Eso fue lo que le pasó a Sofía "Jujuy" Jiménez, quien comenzó a seguir a "Pico" Mónaco, el ex de "Pampita" Ardohain y estallaron las especulaciones. De pasar, no pasa nada entre ambos, más que un mensaje. "A Pico lo empecé a seguir hace poquito para preguntarle, de caradura, si quería hacer la Salsa de tres. Me contestó, fue súper buena onda y amable, pero me dijo que no", contó en el programa de Ángel De Brito la participante del Bailando 2018.