El "BAR" le asegura la polémica a Marcelo Tinelli

07/09/2018 -

La competencia del Bailando por un sueño incorporó en esta nueva edición, el BAR (Bailando Assistant Referee), un sistema basado en el VAR (Video Assistant Referee), que fue utilizado por los árbitros en el mMundial de Fútbol de Rusia 2018; y en esta ocasión estará a cargo de Lourdes Sánchez, Mariela "La Chipi" Anchipi y Jorgito Moliniers.

Sin embargo, la función de esta nueva metodología no está muy clara. La misma Mirtha Legrand mostró su desconcierto cuando los periodistas le preguntaron sobre este "invento" de Marcelo Tinelli para su programa, que está generando polémica entre los participantes, los coaches y los integrantes del jurado. "No entiendo el BAR, no sé qué es. Son críticos de críticos. Es raro eso", dijo, "la Chiqui", ninguneando la nueva implementación del certamen.

Otra figura que sorprendió con una postura similar a la de Mirtha fue la propia Laurita Fernández, flamante jurado del Bailando. "La verdad es que no entiendo mucho cómo va a funcionar el BAR. Yo doy mi crítica, mi devolución respecto a lo que me parece. Hay algo mágico que tiene el vivo o el teatro y son las sensaciones que se producen ahí", señaló.

Y luego intentó explicarlo más claramente: "Si hay una falla en la pareja, está en el talento de ellos poder cubrir eso, hacer que no se note. Si después me ponen una cámara lenta, les puede jugar en contra a los participantes. Yo no voy a bajar nota por eso. Si ellos pudieron disimular un error, ¡bravo por ellos! Yo pongo mi puntaje y que después hagan lo que quieran desde el BAR".

Fue así como durante la participación del "Pollo" Álvarez, su coach pidió la participación de los integrantes del BAR ante el cero que le puso Marcelo Polino. Pero antes, Lourdes Sánchez, la presidenta de ese triunvirato ya había pedido dar su veredicto considerando que Ángel De Brito estaba errado en su apreciación: "el Pollo" no se mostró inseguro durante los trucos.

Lo cierto es que la asistencia del BAR le valió al participante un punto a favor, aunque en otros casos podría ser en contra.

Por su parte, Lourdes Sánchez siente que todas las críticas le vienen por ser la mujer del productor Pablo "Chato" Prada, el mano derecha de Tinelli.

"Me duele que todo el tiempo me quieran comparar con Laurita Fernández. Siempre me quieren dejar mal a mí y hay muchas cosas que no se hablan. Siempre dicen que el crecimiento viene de la mano de ser la ‘mujer de’", reprochó durante su participación en el programa Los Ángeles de la Mañana.

Y agregó: "Me duele escuchar a cualquier notero, programa que estén diciendo esas cosas. Tengo corazón, sentimientos y me duele. No se habla de otras cosas, como lo que me pasa a mí en el mundo infantil, que es muy grosso, nadie valora eso".

Pero para su sorpresa, recibió el elogio de una diva. Moria Casán alabó su trayectoria y hasta dio a entender que será Lourdes quien le pondrá pimienta a la nueva edición del Bailando.

"Es la presidenta del BAR, la que tiene más pico y se lo merece. Es una trabajadora, es una chica con muchas virtudes, ha trabajado muy duro para llegar hasta acá y nadie le regaló nada. Lo acompañó al gran Jorge Ibáñez y siempre se destacó. Me gusta mucho su determinación, su polenta y tiene mucho oficio", dijo la diva, consultada por el programa que conduce Ángel De Brito.

Al escucharla, Lourdes rompió en llanto. "Me emociona. Me lo merezco por trabajadora", comenzó la panelista de "Los ángeles de la mañana".