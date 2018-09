Bailando 2018: Pampita será el reemplazo de Flor Peña

Fotos Bailando por un sueño 2018: sorpresivamente, Pampita Ardohain vuelve al jurado del Bailando.

Hoy 09:02 -

Marcelo Tinelli terminó la emisión de este jueves del Bailando con un anuncio que tomó por sorpresa a todos: la vuelta de Carolina “Pampita” Ardohain al jurado del certamen.

El conductor del Bailando 2018 cerró la emisión de este jueves contando que Florencia Peña no estará presente en el jurado y que en su lugar iría, nada más y nada menos que, ¡Pampita!

“Mañana no la vamos a tener a la señora Florencia Peña porque vamos en vivo. No se enoje”, dijo Tinelli. “El reemplazo me enoja un toque”, respondió Florencia.

Segundos después, el conductor anunció: “Mañana el reemplazo de la señora Florencia Peña, acá en el jurado, va a ser la señora Pampita. Y vuelve Pampita… se puso celosa”.

“No, un toque me puso celosa”, cerró Peña.

En medio de los eternos rumores de reconciliación-separación con Pico Mónaco, un supuesto romance, que jamás fue confirmado, con Polito Pieres, y a poco de volver por la tv con su nuevo programa por la pantalla de Net Tv, Pampita vuelve estoica a la pista del Bailando, luego de haberla abandonado para hacer Pampita Online, programa que terminó en escándalo.

La realidad es que la modelo y conductora siempre tuvo las puertas abiertas de ShowMatch para volver, pero, a pesar de los intentos, no se había concretado nada. Hasta hoy.

Un bombazo para el final de la primera semana del Bailando 2018 que hizo revolucionar la red.