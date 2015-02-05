CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 8 de septiembre de 2018
A LA 01.00 ESPECIAL “ACUSADA”
Por El Liberal
08/09/2018 -
CANAL 7
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS
(CONTINUACIÓN)
12.00 MORFI KIDS
13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 PELIGRO SIN CODIFICAR
(CONTINUACIÓN)
15.30 PORTAL UNSE
16.00 FINDE EN NICK
17.45 CINE. MISIÓN RESCATE
19.45 CINE. COMER, REZAR,
AMAR
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.15 PH PODEMOS HABLAR
00.30 GRAVEDAD ZERO
01.00 ESPECIAL “ACUSADA”
01.30 CIERRE DE
TRANSMISION
AMÉRICA
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.50 SECRETOS VERDADEROS
CANAL 9
11.00 CHAPULÍN COLORADO
12.00 CLAVE ARGENTINA
13.00 EL CHAVO
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
TV PÚBLICA
15.00 OTRA TRAMA
16.00 LOS 7 LOCOS
17.00 LA LIGA DE LA CIENCIA
18.00 AMBIENTE Y MEDIO
EL TRECE
09.45 PIÑÓN EN FAMILIA
10.30 PLAN TV
11.30 CINE 13
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
CANAL 14
11.30 FANÁTICAS
12.30 RECORDANDO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 CULTURAR TV
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 SÁBADO SAGRADO
21.30 RECORDANDO
23.00 IRONSPORT
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIA
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR, CON ELISA
RAMOS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.14 BATMAN. EL REGRESO DEL
ENMASCARADO
07.47 MAMÁ Y PAPÁ SALVARON AL MUNDO
09.27 SOY EL NÚMERO CUATRO
11.36 LA MOMIA
14.00 MI VILLANO FAVORITO
15.48 CARS
18.04 MI VILLANO FAVORITO
19.51 SOY EL NÚMERO CUATRO
22.00 EL INFILTRADO
TCM
06.50 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.37 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
08.03 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
08.29 LA NIÑERA
08.53 LA NIÑERA
09.17 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.04 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
10.30 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
10.56 LA NIÑERA
11.42 CASPER
13.28 HOOK, EL RETORNO DEL CAPITÁN
GARFIO
16.07 BEETHOVEN 2
16.50 LA HABITACIÓN DEL PÁNICO
19.51 LA RED
22.00 CHUCKY. EL MUÑECO
DIABÓLICO 3
23.40 ENTREVISTA CON EL VAMPIRO
TNT
07.05 VAN HELSING - EL CAZADOR DE
MONSTRUOS
09.31 CORAZÓN DE TINTA
11.31 EL REY ESCORPIÓN. EL Ç
NACIMIENTO DEL GUERRERO
13.36 LA BATALLA DE RIDDICK
15.50 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA
18.06 JACK Y JILL
19.53 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL
22.00 SON COMO NIÑOS
23.55 LA ENTREGA INMEDIATA
01.35 POSESIÓN INFERNAL
SPACE
06.13 THE CLASS OF 92
08.08 LA MÁSCARA DEL ZORRO
10.51 SOY ESPÍA
12.50 LAS AVENTURAS DE JIM WEST
14.53 ARMA MORTAL 2
17.05 SHANGHAI KID
19.17 THE KARATE KID
22.00 UNA PAREJA EXPLOSIVA
23.58 LA NOCHE DE LA EXPIACIÓN
CINECANAL
10.25 UNA CENA PARA TONTOS
12.30 LA INVENCIÓN DE HUGO
14.40 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. LA
TRAVESÍA DEL VIAJERO DE
16.50 TERMINATOR - LA SALVACIÓN
18.30 EL TESORO DEL AMAZONAS
20.25 LOS SIETE MAGNÍFICOS
22.00 XXX. REACTIVADO
SONY
08.00 LAS VUELTAS DE LA VIDA
10.30 RÍNDETE DOROTHY
12.30 ¿CÓMO SABES SI...?
15.00 LAS VUELTAS DE LA VIDA
17.30 RÍNDETE DOROTHY
19.30 ¿CÓMO SABES SI...?
22.00 JULIE Y JULIA
A DÓNDE IR
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+HOY, A PARTIR DE LAS 23,
PEÑA SOLIDARIA “CANTO POR
LA IGUALDAD”, CON SEBASTIÁN
RISSO (TRIBUTO A JORGE
ROJAS), CIELO DUARTE, PERLA
JIMÉNEZ, MARIO DURVAL Y DÚO
PACARY.
TEATRO LA CASA
(SAN LORENZO 2723)
+HOY, A LAS 22.30,
PRESENTACIÓN DE SAPARE
AUDE, JUAN TERRENAL Y
HUMONOACIDOS.
ESCUSA
(Bº ALMIRANTE BROWN)
+HOY, A PARTIR DE LAS 23,
VARIETE FEMINISTA, CON
MÚSICA, DANZA, PINTURA Y
ARTESANÍAS.
MILONGA DE PLAZA
LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30
A 20, CON ENTRADA GRATUITA,
LA MILONGA DE PLAZA LUGONES
TE INVITA A BAILAR TANGOS Y
MILONGAS.
SIXTO BAR
(AVDA. BELGRANO (S) 1991)
+HOY, A PARTIR DE LAS 22,
LA PEÑA DE LISANDRO PAZ,
“REVOLUCIONAR”. ACTUARÁN
VIOLETA CARRIZO, DE TUCUMÁN,
Y LA TELÚRICA SANTIAGUEÑA
CINES
SUNSTAR
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(3D) ANIMACIÓN (ATP)
08/09 - 09/09 15:00 (Cast) 17:20
(Cast)
MEGALODON (3D)
TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)
HASTA al 12/09 19:30 (Cast)
LA QUIETUD (2D)
DRAMA (+16 AÑOS)
HASTA EL 12/09 17:50 (Cast)
LA MONJA (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
08/09- 15:00 (Cast) 17:30 (Cast)
20:00 (Subt) 22:10 (Subt) 22:30
(Subt) 00:30 (Subt) 00:40 (Subt)
YANKA Y EL ESPIRITU DEL
VOLCÁN (2D)
AVENTURA (ATP)
08/09 - 09/09 14:10 (Cast) 16:00
(Cast)
HOTEL TRANSILVANIA 3
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
08/09 - 09/09 14:30 (Cast) 16:40
(Cast)
EL JUSTICIERO 2 (2D)
ACCIÓN (+13 AÑOS)
08/09 20:05 (Cast) 22:30 (Subt)
00:55 (Subt)
TODOS LO SABEN (2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
08/09 19:00 (Cast) 22:00 (Cast)
00:40 (Cast)
EL ÚLTIMO HOMBRE (2D)
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+16
AÑOS)
HASTA EL 12/09 18:00 (Subt)
JÓVENES TITANES EN
ACCIÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
08/09 - 09/09 14:10 (Cast) 16:10
(Cast)
EL ÁNGEL (2D)
POLICIAL (+16 AÑOS)
08/09 20:10 (Cast) 22:30 (Cast)
00:50 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
LA MONJA 2D APTA 13 AÑOS C/
RESERVA ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:00- 19:10-
22:30- 23:30
SUBTITULADA 2D 21:20-(SOLO EL
JUEVES)
TODOS LOS SABEN 2D APTA
13 AÑOS C/RESERVA ESTRENO
CASTELLANO 2D 19:20- 22:10
HOTEL TRANSYLVANIA 3
ATP
CASTELLANO 2D 17:15
MEGALODON APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:30- 20:00
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D Entrada General: $150
Jubilados, Docentes y Estudiantes:
$90 todos los días
3D Entrada General: $160
Jubilados, Docentes y Estudiantes:
$95 todos los días.