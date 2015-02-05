CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 8 de septiembre de 2018

A LA 01.00 ESPECIAL “ACUSADA”

08/09/2018 -

CANAL 7

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS

(CONTINUACIÓN)

12.00 MORFI KIDS

13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 PELIGRO SIN CODIFICAR

(CONTINUACIÓN)

15.30 PORTAL UNSE

16.00 FINDE EN NICK

17.45 CINE. MISIÓN RESCATE

19.45 CINE. COMER, REZAR,

AMAR

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

00.30 GRAVEDAD ZERO

01.00 ESPECIAL “ACUSADA”

01.30 CIERRE DE

TRANSMISION

 

AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.50 SECRETOS VERDADEROS

 

CANAL 9

11.00 CHAPULÍN COLORADO

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 EL CHAVO

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES

 

TV PÚBLICA

15.00 OTRA TRAMA

16.00 LOS 7 LOCOS

17.00 LA LIGA DE LA CIENCIA

18.00 AMBIENTE Y MEDIO

 

EL TRECE

09.45 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE 13

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA

 

CANAL 14

11.30 FANÁTICAS

12.30 RECORDANDO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 CULTURAR TV

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 SÁBADO SAGRADO

21.30 RECORDANDO

23.00 IRONSPORT

 

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR, CON ELISA

RAMOS


PELÍCULAS

CINEMAX

06.14 BATMAN. EL REGRESO DEL

ENMASCARADO

07.47 MAMÁ Y PAPÁ SALVARON AL MUNDO

09.27 SOY EL NÚMERO CUATRO

11.36 LA MOMIA

14.00 MI VILLANO FAVORITO

15.48 CARS

18.04 MI VILLANO FAVORITO

19.51 SOY EL NÚMERO CUATRO

22.00 EL INFILTRADO

TCM

06.50 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.37 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

08.03 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

08.29 LA NIÑERA

08.53 LA NIÑERA

09.17 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.04 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

10.30 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

10.56 LA NIÑERA

11.42 CASPER

13.28 HOOK, EL RETORNO DEL CAPITÁN

GARFIO

16.07 BEETHOVEN 2

16.50 LA HABITACIÓN DEL PÁNICO

19.51 LA RED

22.00 CHUCKY. EL MUÑECO

DIABÓLICO 3

23.40 ENTREVISTA CON EL VAMPIRO

TNT

07.05 VAN HELSING - EL CAZADOR DE

MONSTRUOS

09.31 CORAZÓN DE TINTA

11.31 EL REY ESCORPIÓN. EL Ç

NACIMIENTO DEL GUERRERO

13.36 LA BATALLA DE RIDDICK

15.50 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA

18.06 JACK Y JILL

19.53 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

22.00 SON COMO NIÑOS

23.55 LA ENTREGA INMEDIATA

01.35 POSESIÓN INFERNAL

SPACE

06.13 THE CLASS OF 92

08.08 LA MÁSCARA DEL ZORRO

10.51 SOY ESPÍA

12.50 LAS AVENTURAS DE JIM WEST

14.53 ARMA MORTAL 2

17.05 SHANGHAI KID

19.17 THE KARATE KID

22.00 UNA PAREJA EXPLOSIVA

23.58 LA NOCHE DE LA EXPIACIÓN

CINECANAL

10.25 UNA CENA PARA TONTOS

12.30 LA INVENCIÓN DE HUGO

14.40 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. LA

TRAVESÍA DEL VIAJERO DE

16.50 TERMINATOR - LA SALVACIÓN

18.30 EL TESORO DEL AMAZONAS

20.25 LOS SIETE MAGNÍFICOS

22.00 XXX. REACTIVADO

SONY

08.00 LAS VUELTAS DE LA VIDA

10.30 RÍNDETE DOROTHY

12.30 ¿CÓMO SABES SI...?

15.00 LAS VUELTAS DE LA VIDA

17.30 RÍNDETE DOROTHY

19.30 ¿CÓMO SABES SI...?

22.00 JULIE Y JULIA


A DÓNDE IR

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+HOY, A PARTIR DE LAS 23,

PEÑA SOLIDARIA “CANTO POR

LA IGUALDAD”, CON SEBASTIÁN

RISSO (TRIBUTO A JORGE

ROJAS), CIELO DUARTE, PERLA

JIMÉNEZ, MARIO DURVAL Y DÚO

PACARY.

TEATRO LA CASA

(SAN LORENZO 2723)

+HOY, A LAS 22.30,

PRESENTACIÓN DE SAPARE

AUDE, JUAN TERRENAL Y

HUMONOACIDOS.

ESCUSA

(Bº ALMIRANTE BROWN)

+HOY, A PARTIR DE LAS 23,

VARIETE FEMINISTA, CON

MÚSICA, DANZA, PINTURA Y

ARTESANÍAS.

MILONGA DE PLAZA

LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30

A 20, CON ENTRADA GRATUITA,

LA MILONGA DE PLAZA LUGONES

TE INVITA A BAILAR TANGOS Y

MILONGAS.

SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S) 1991)

+HOY, A PARTIR DE LAS 22,

LA PEÑA DE LISANDRO PAZ,

“REVOLUCIONAR”. ACTUARÁN

VIOLETA CARRIZO, DE TUCUMÁN,

Y LA TELÚRICA SANTIAGUEÑA


CINES

SUNSTAR

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(3D) ANIMACIÓN (ATP)

08/09 - 09/09 15:00 (Cast) 17:20

(Cast)

MEGALODON (3D)

TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)

HASTA al 12/09 19:30 (Cast)

LA QUIETUD (2D)

DRAMA (+16 AÑOS)

HASTA EL 12/09 17:50 (Cast)

LA MONJA (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

08/09- 15:00 (Cast) 17:30 (Cast)

20:00 (Subt) 22:10 (Subt) 22:30

(Subt) 00:30 (Subt) 00:40 (Subt)

YANKA Y EL ESPIRITU DEL

VOLCÁN (2D)

AVENTURA (ATP)

08/09 - 09/09 14:10 (Cast) 16:00

(Cast)

HOTEL TRANSILVANIA 3

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

08/09 - 09/09 14:30 (Cast) 16:40

(Cast)

EL JUSTICIERO 2 (2D)

ACCIÓN (+13 AÑOS)

08/09 20:05 (Cast) 22:30 (Subt)

00:55 (Subt)

TODOS LO SABEN (2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

08/09 19:00 (Cast) 22:00 (Cast)

00:40 (Cast)

EL ÚLTIMO HOMBRE (2D)

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+16

AÑOS)

HASTA EL 12/09 18:00 (Subt)

JÓVENES TITANES EN

ACCIÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

08/09 - 09/09 14:10 (Cast) 16:10

(Cast)

EL ÁNGEL (2D)

POLICIAL (+16 AÑOS)

08/09 20:10 (Cast) 22:30 (Cast)

00:50 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO


HÍPER LIBERTAD

LA MONJA 2D APTA 13 AÑOS C/

RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:00- 19:10-

22:30- 23:30

SUBTITULADA 2D 21:20-(SOLO EL

JUEVES)

TODOS LOS SABEN 2D APTA

13 AÑOS C/RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D 19:20- 22:10

HOTEL TRANSYLVANIA 3

ATP

CASTELLANO 2D 17:15

MEGALODON APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:30- 20:00

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $150

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$90 todos los días

3D Entrada General: $160

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$95 todos los días.

 
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