Interesantes duelos por el Anual

08/09/2018 -

Hoy y mañana se jugará la 14º fecha (segunda rueda) del Torneo Anual Federeativo 2018 de vóley que organiza y fiscaliza la FUVASE.

Este es el programa de encuentros. Hoy en cancha de Olímpico: 19, Olímpico B vs. C. Suárez (Sub15 femenino); 20.30, Olímpico A vs. C. Suárez (Sub17 masculino).

En cancha de Centro Recreativo: 19, Olímpico vs. C. Suárez (May. F.). En cancha Sportivo Tintina: 10, S. Tintina vs. Olímpico (Sub13 femenino); 11.30, S. Tintina vs. Olímpico A (Sub15 femenino).

En tanto que mañana en cancha de, Polideportivo de Beltrán: 15, A. Beltrán vs. Olímpico (May M.). En Olímpico:10, Olímpico B vs. Esc. Normal (Sub17 M.); 11.30, Quimsa vs. Olímpico B (Sub17 F.); 19, Olímpico A vs. A. Beltrán (Sub15 F.); 20.30, Olímpico A vs. A. Beltrán (Sub17 F.). En Veteranos de Básquet: 16, Independiente BBC vs. Olímpico (Sub 21 Femeninol