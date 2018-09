"No tuvimos la intensidad que pretendemos"

Fotos RETORNO. Mainoldi y su segundo ciclo con la camiseta de Quimsa.

El alero de Quimsa, Leonardo Mainoldi, quien puso en marcha su segundo ciclo con la camiseta de la "Fusión", dijo anoche que el equipo debe mejorar aún en muchos aspectos e hizo un análisis de lo que fue la derrota ante Regatas Corrientes en el Ciudad.

"Estas son cosas que pueden pasar a esta altura. No hicimos una buena primera parte. Nos metieron 50 puntos. Eso, como varias cosas más, debemos mejorar. No tuvimos quizás la intensidad que pretendemos. Nos hicieron puntos de contragolpe y lo sufrimos mucho. Eso es lo que no queremos".

A su vez, "Coco" Mainoldi precisó: "En la segunda mitad estuvimos mejor. Pero esto recién empieza y sabemos que debemos trabajar para seguir mejorando cosas como equipo. Nos sirve mucho tener esta clase de rivales, con tanta jerarquía, para medirnos. El día a día en el trabajo será importante y pensar en lo que viene, para llegar de la mejor manera".

En el aspecto personal, Mainoldi confesó: "Estoy teniendo ya mis primeras prácticas fuertes después de la lesión. Pero me voy sintiendo cada vez mejor y eso es muy importante. Nosotros tenemos que enfocarnos en seguir trabajando para lo que se nos viene. Estamos aún en pretemporada", cerró anoche el alero de Quimsa. l