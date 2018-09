En Dynamo dicen que no los atiende

08/09/2018 -

Diego Armando Maradona vuelve a estar en el ojo de la polémica. El pasado jueves se hizo oficial su fichaje como nuevo técnico de los Dorados de Sinaloa, de la segunda división de México, y ahora ha sido acusado por el Dynamo Brest por darle plantón.

Olga Khizhenkova, responsable de prensa del equipo con el que Maradona firmó contrato por tres temporadas, afirmó no tener constancia alguna del compromiso del argentino con Dorados de Sinaola, tal y como explico en BBC Russia. "Estamos intentando contactar a sus agentes pero no responden. El contrato de Maradona no se ha anulado, está vigente", dijo.