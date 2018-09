La dura crítica de la prensa

08/09/2018 -

Todavía no firmó, pero Diego Armando Maradona no ha sido recibido con los brazos abiertos por todos en México después de que se confirmara que será el nuevo entrenador del Dorados de Sinaloa. La prensa local cargó contra ‘el Pelusa’, del que no confían demasiado como dirigente de un equipo.

"Maradona: D10s en la banda, un fracasado en la cancha", tituló el Periódico AM, anunciando la llegada del argentino. "Maradona como técnico es malísimo", afirmaba Fox Sports Digital, en voz de la periodista Mario Reimers. "Maradona llega a Dorados sin brillo e su carrera como DT", publicó Récord.