Icardi: "Decidí olvidar las críticas del pasado"

Fotos SENSACIÓN. Mauro Icardi dijo que el técnico Lionel Scaloni lo ‘hace sentir una pieza importante’ en el equipo.

08/09/2018 -

No pudo estar en Rusia 2018 y ahora busca revancha en un nuevo ciclo. Mauro Icardi dijo que llegó al seleccionado argentino de fútbol ‘a demostrar’ su categoría y dijo que el técnico Lionel Scaloni lo ‘hace sentir una pieza importante’.

‘Vine a demostrar lo que valgo. Scaloni me hace sentir una pieza importante. Quiero conseguir grandes cosas con la selección. Decidí olvidar las críticas del pasado. Quiero darle al pueblo argentino lo mejor de mí’, señaló el atacante en una entrevista con TyC Sports.

Y agregó: ‘Estar en la Selección es un placer, un orgullo y no hay palabras para describirlo. Hice todo lo posible para estos diez días porque el club me pedía que me cuide, pero quería poder estar acá y empezar con los chicos nuevos’.

Icardi recién pudo practicar normal el jueves, luego de arrastrar de Italia una lesión en la pantorrilla. Podría jugar unos minutos en el amistoso del martes ante Colombia, en Nueva Jersey.

‘Es raro, pero está bien que Lionel Messi se tome un descanso aunque la gente no lo vea bien’. En medio de la gira por Estados Unidos, el delantero Mauro Icardi coincidió de lleno con la decisión que tomó la "Pulga" de alejarse de la Selección Argentina luego de la decepción en el Mundial de Rusia 2018.

‘Hablamos y probamos en los entrenamientos, pero me faltó tiempo para poder encontrar una sociedad perfecta con él. Es el número uno del mundo’, declaró Icardi.