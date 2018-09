Coudet negó que "Licha" López se vaya del club

08/09/2018 -

Racing Club disfruta de su buen momento en la Superliga donde es el único puntero y hace ilusionar a toda su gente. La Academia ya dejó atrás el duro golpe que fue la eliminación de la Copa Libertadores de América a manos de River Plate y fue justamente después de ese cotejo que Lisandro López dejó entrever la posibilidad de que haya sido su último enfrentamiento copero antes de retirarse del fútbol.

"Seguramente haya sido mi último partido de Copa. En tres años no llegamos a pelear en ninguna de las competencias que jugamos. Es fustrante y difícil de digerirlo", dijo aquella vez el "Licha" cuando le preguntaron sobre su futuro.

Ahora el que salió a hablar sobre ese tema fue el mismo entrenador, Eduardo Coudet que prácticamente descartó el alejamiento del delantero académico.

"No tiene chances de irse en diciembre. A Licha lo voy a buscar a la casa. No tengo dudas, es un tipo importantísimo, el capitán del equipo. Quiere cumplir un objetivo personal que es salir campeón acá. Nosotros lo necesitamos. Yo estoy para acompañarlo y hacer lo mejor para obtener ese título", dijo el "Chacho" al respecto.

En relación al auspicioso presente del equipo en la Superliga, el DT no anduvo con vueltas y sentenció: "Asumimos la responsabilidad de ganar el campeonato, el grupo merece el título. Es a lo que vamos a apuntar. Arrancamos de menos a más, pero hay que apuntar a salir campeones, no me quedan dudas".