08/09/2018 -

El colombiano Edwin Cardona, no escatimó elogios para Carlos Tévez y anoche, destacó: "Con todos me entiendo pero paso mas tiempo con Carlitos y él hace que el fútbol sea fácil con lo que representa en el campo de juego. "Carlitos es un crac. Me quiere mucho y la verdad se le nota. Jugando al lado de él a uno le da un plus, siempre será un privilegio jugar con él".