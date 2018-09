08/09/2018 -

El técnico de San Martín (T), Rubén Forestello, se refirió a su cruce de palabras con el volante de Boca Fernando Gago: ‘Me dijo que me calle, se ve que no me conoce. Me acerqué a hablar con él porque se ve que no me conoce. No fue ni una discusión. Él me dijo que me calle un poco, pero evidentemente no me conoce porque yo hablo bien siempre. No estaba reclamando nada", aseguró.