"Tres días de tranquilidad no significan que se haya resuelto"

Fotos POSTURA. "Gastamos más de lo que tenemos y así no podemos desarrollarnos", aseguró el jefe de Estado.

08/09/2018 -

Después de reunirse con representantes del mundo vitivinícola, el presidente Mauricio Macri y el gobernador Alfredo Cornejo brindaron una conferencia de prensa en Luján de Cuyo.

Durante su discurso, Macri afirmó que el Presupuesto y el nuevo acuerdo con el FMI "van a dar tranquilidad sobre la situación financiera del año que viene", lo que permitirá "recuperar el crédito para el sector privado y poner en marcha la economía".

A pesar de esto, también aclaró que no hay que confiarse por estos últimos tres días de calma en el mercado cambiario.

"Hay que tener cuidado con lo que estamos viviendo. Tres días consecutivos de tranquilidad no significan que las cosas se hayan resuelto. Lo que hay que hacer es actuar en consecuencia con lo que decimos. Hoy estamos avanzando como argentinos para no vivir más de prestado porque gastamos más de lo que tenemos y así no podemos desarrollarnos", expresó en la conferencia brindada junto al gobernador Cornejo y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

Macri evitó brindar precisiones sobre la negociación con el FMI para cerrar un nuevo acuerdo, que permita garantizar las obligaciones financieras de cara al 2019.

Contra los saqueos

El Presidente aprovechó también la ocasión para marcar distancia respecto a los dichos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que había afirmado que los intentos de saqueos eran promovidos por dirigentes kirchneristas. Para él, los ataques sucedidos hasta ahora ‘son aislados’ y no ‘orquestados’ por dirigentes políticos.

"Cuando arrancamos con Cambiemos nos decían que ni siquiera íbamos a llegar juntos a las elecciones y ahora van dos años y medio que estamos trabajando muy bien. Quiero agradecerle al gobernador Cornejo, que también es el presidente de la UCR, por cómo hemos trabajado desde el primer día. Se combinan historias distintas que nos han servido para complementarnos y atravesar seis tormentas consecutivas en 9 meses", analizó.