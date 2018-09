Caputo: "Es obvio que hay jugadores del mercado jugando contra el peso"

08/09/2018 -

El presidente del Banco Central, Luis Caputo, habló sobre la crisis que atraviesa el país y la inestabilidad del precio del dólar. Fue durante la convención del Instituto Argentino de Ejecutivos en Finanzas (Iaef) en Mendoza y fue su primera aparición pública tras la corrida cambiaria. Al respecto, afirmó: "Nos encaminamos a una situación de mucha más calma".

"La estrategia cambió. No están dadas las condiciones para que el Banco Central se plante en 28 pesos, mucho menos con inflación. El tipo de cambio flotante nos permite absorber shocks. El mercado entendió el mensaje y encontró un equilibrio", aseveró.

En el mismo sentido dijo que a partir de ahora "nos encaminamos a una situación de mucha más normalidad y calma, no sólo en el mercado de cambios, sino en el de los bonos".

También se refirió a la especulación de que detrás de la corrida contra el peso había empresarios vinculados con los casos de corrupción. Si bien no pudo asegurar realmente quién estaba detrás de esas compras con el objetivo de intentar torcerle el brazo al organismo monetario, habló de bancos europeos y fondos de inversión como los principales actores que fogonearon la corrida cambiaria que llevó al dólar a superar los $40.

"Que hay jugadores del mercado jugando en contra (del peso) es obvio. Desde bancos, europeos algunos, y algunos fondos, es parte de las reglas de juego. Así funcionan los mercados", reconoció el titular del BCRA. "Ahora, si hay alguien atrás de esa jugada, a mi no me consta, no lo puedo saber", agregó.

"No es algo nuevo, pasa cada vez que hay una crisis, pasa cada vez que uno cree que se puede ganar plata de esa manera", sostuvo.