08/09/2018 -

En cancha de Sportivo Colón, se jugarán hoy seis partidos del torneo que organiza la Asociación Femenina Amateur de Básquet (Afab). La programación es la siguiente: 13, Parque América vs. Defensores B; 14.45, Coronel Suárez vs. Huaico Hondo; 16, Atamisqui vs Parque América; 17.15, Belgrano vs. Mariano Moreno; 18.30, Veteranos vs. Atamisqui; 19.45, Normal Banda vs. Santiago Magic.